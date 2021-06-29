Готовим сосиску в тесте дома по необычному рецепту

Сосиска в тесте — вкус ностальгии для всех, кто был студентом. На днях в передаче «НашПотребНадзор» на канале НТВ ведущий Олег Солнцев и шеф-повар Григорий Мосин приготовили этот знакомый всем фастфуд по необычному рецепту.

Ингредиенты: 150 граммов сливочного масла;

100 граммов муки;

3–4 яйца;

250 мл воды

и, собственно, ваши любимые сосиски.

Воду и сливочное масло нужно довести до кипения, а затем добавить в кастрюлю соль и сахар по вкусу. После того, как масло растопится, вмешайте в смесь муку и яйца. Готовое тесто перелейте в кондитерский мешок и выложите продолговатыми порциями на противень. Затем отправляем его в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Готовую выпечку разрезаем пополам и кладем внутрь сосиску. Вместо соуса ведущие посоветовали добавить немного копченой вишни, которая придаст блюду пикантный вкус.

На гарнир можно подать гороховое пюре. Оно получится, если отварить замороженный горошек, после чего взбить его блендером вместе со специями, тертым сыром и молоком.

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