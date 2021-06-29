Легко и вкусно: как приготовить освежающий домашний лимонад по рецепту Аниты Цой

Певица любит баловать себя этим напитком в жаркие дни.

Анита Цой рассказала в личном блоге, как она готовит домашний лимонад. Он не требует лишних усилий и делается из доступных ингредиентов.

Для приготовления напитка, нужно взять 5 кубиков льда, положить на дно бокала и круговыми движениями остудить посуду. Выдавить сок из половинки лайма. Остатки лайма поместить на дно бокала. Наполнить бокал охлажденной минеральной слабогазированной водой. Добавить по вкусу любимый сироп: тархун, малину, грушевый дюшес и т.д. Нарезать тонкими ломтиками грушу или яблоко. Положить 3-4 листика ароматной мяты. Все перемешать. Готово!

Лимонад получается очень вкусным и освежающим, утверждает Анита Цой.

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