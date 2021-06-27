Ивлев раскрыл секрет вкусного рагу с креветками по просьбе зрителей

Это блюдо – любимое у телешефа и его жены.

Константин Ивлев рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel, что после эфира на телеканале «Пятница», где показали его свадьбу с Лерой Куденковой, его страницы в социальных сетях просто разрываются от просьб поделиться фирменным рецептом рагу с креветками. В программе он обмолвился, что это его любимое с молодой женой блюдо. Оно получается очень сочным и ароматным. Телеповар выполнил просьбу поклонников и раскрыл его секрет.

Ингредиенты: креветки тигровые 16/20 – 300 г, оливковое масло – 80 мл, чеснок – 2 зубчика, тимьян – 4 г, томаты черри – 140 г, брокколи – 140 г, шпинат (любой) – 200 г, вода – 100 мл, сливочное масло – 40 г, соль, перец – по вкусу.

Черри нарезать пополам, репчатый лук – кубиком, мелко нашинковать чеснок. Нарубить листья тимьяна. На сковороду налить немного масла, вывалить томаты, чуть притомить, выложить лук, чеснок, тимьян. Как только лук станет прозрачным, добавить креветки, посолить, поперчить, потушить примерно с полминуты. Можно прикрыть крышкой. Добавить немного горячей кипяченой воды из чайника, подсолить по вкусу. Положить брокколи в сыром виде, разделенную на сегменты, а также листья шпината, не мешая.

«Чтобы шпинат хорошо «разошелся», добавляю еще небольшое количество соли», — поделился секретом шеф.

Далее рагу нужно прикрыть крышкой секунд на 25, размешать. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла, потушить огонь, не снимая с плиты, накрыть крышкой и дать настояться 1 минуту.

«Взрыв башки!» — сказал про свое фирменное блюдо Константин Ивлев.

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