«Освежимся?»: Дарья Повереннова поделилась рецептом огуречного лимонада

Артистка показала, что пьет при высокой температуре на улице.

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в личном микроблоге новый рецепт. На этот раз знаменитость обошлась без горячих сытных блюд, а сделала напиток для жаркого дня.

Артистка отметила, что в очень теплую погоду все по-разному поддерживают нормальную температуру тела. Если жители восточных стран предпочитают горячие напитки, то Дарья выбирает прохладительный лимонад.

«Жарко? Мне тоже! Освежимся?», — предложила своим поклонникам Повереннова.

Артистка взяла 30 граммов мяты, 20 граммов сахара, 400 граммов огурцов, один лимон и лайм, а также полтора литра минеральной воды с газом.

Дарья положила мяту в чашку, засыпала сахаром и тщательно растолкла. При этом несколько листиков мяты Повереннова отложила для украшения. Толченную мяту артистка отправила в кувшин, а сверху положила целые листья. Лимон и лайм артистка порезала пополам. Из одной половинки каждого продукта она получила сок. А другие половинки порезала кольцами и тоже отправила в кувшин.

Огурцы Повереннова измельчила в блендере до состояния пюре. Затем получившуюся жидкость вылила в кувшин, туда же добавила газированную воду и чательно перемешала.

«Очень вкусно! Для нашей московской жары +36 градусов — самое то!», — резюмировала актриса.

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