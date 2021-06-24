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Алексей Зимин поделился быстрым рецептом клубничного варенья с пряными травами

Для угощения потребуются базилик, мята и лайм.

Алексей Зимин поделился быстрым рецептом клубничного варенья с пряными травами
Клубничное варенье из передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Фото: кадр из эфира канала НТВ.

Когда в кладовке не осталось баночек с бабушкиным вареньем, приготовить натуральное лакомство можно и самому, причем не тратя на это уйму времени. В передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям рассказали, как быстро обзавестись свежим клубничным вареньем.

Ингредиенты:

  • 1 килограмм клубники;
  • 100 граммов сахара;
  • 20 мл бальзамического уксуса;
  • зеленый базилик, мята и лайм.

Сначала необходимо растопить сахар в сковородке. Затем всыпьте туда клубнику, влейте бальзамический уксус и сок лайма и дайте ягодам потомиться 3-5 минут. А после снимите их с огня, слегка остудите и украсьте угощение мелко нарубленными листиками мяты и базилика. Пряные травы, по словам шеф-повара, добавят варенью более яркий и запоминающийся вкус.

«И мята, и базилик совершенно замечательно сочетаются с клубникой — просто как разлученные при рождении близнецы», — сказал Алексей Зимин.

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