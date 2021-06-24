Алексей Зимин поделился быстрым рецептом клубничного варенья с пряными травами

Когда в кладовке не осталось баночек с бабушкиным вареньем, приготовить натуральное лакомство можно и самому, причем не тратя на это уйму времени. В передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям рассказали, как быстро обзавестись свежим клубничным вареньем.

Ингредиенты: 1 килограмм клубники;

100 граммов сахара;

20 мл бальзамического уксуса;

зеленый базилик, мята и лайм.

Сначала необходимо растопить сахар в сковородке. Затем всыпьте туда клубнику, влейте бальзамический уксус и сок лайма и дайте ягодам потомиться 3-5 минут. А после снимите их с огня, слегка остудите и украсьте угощение мелко нарубленными листиками мяты и базилика. Пряные травы, по словам шеф-повара, добавят варенью более яркий и запоминающийся вкус.

«И мята, и базилик совершенно замечательно сочетаются с клубникой — просто как разлученные при рождении близнецы», — сказал Алексей Зимин.

больше по теме Очень простой состав: как готовит вкусное венское печенье с вареньем Наталия Антонова Также можно использовать в начинку джем.

Смотрите также: