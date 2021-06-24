Тархун, креветки и лайм: готовим необычную окрошку на квасе

Окрошка, она у каждого своя. Да и сама специфика этого блюда дает широкий простор для различных вариаций. Недавно в передаче «НашПотребНадзор» на канале НТВ ведущий Олег Солнцев и шеф-повар Григорий Мосин поделились со зрителями нетрадиционным рецептом, который может удивить даже бывалых дегустаторов окрошки.

Для приготовления нужно очень мелко нарезать свежий огурец, зеленый лук, укроп, петрушку, базилик, тархун и мяту, натереть редиску. Затем отварить и почистить перепелиные яйца и креветки, чтобы потом добавить их к зелени. После делаем заправку из горчицы, хрена и сока лайма.

Основную смесь ингредиентов, заправку и квас телевизионщики предлагают подавать отдельно, чтобы каждый гость смог самостоятельно сочетать их на свой вкус.

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«Картошка превращает любую окрошку в оливье. Когда придумали окрошку, не было в России картошки. Хочешь картошки — отвари в мундире, положи рядом — будет вообще класс», — сказал Григорий Мосин.

Он также предложил добавить в блюдо сметану и черную икру палтуса, которая является относительно недорогой, по сравнению с икрой осетровых рыб.

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