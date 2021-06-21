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Необычный пирог: готовим хачапури с помидорами по рецепту от Алексея Зимина

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Необычный пирог: готовим хачапури с помидорами по рецепту от Алексея Зимина
Пирог хачапури с помидорами из передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Фото: стоп-кадр из эфира канала НТВ.

В программе «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям рассказали, как приготовить необычный пирог хачапури с помидорами.

Ингредиенты:

  • 500 граммов слоеного теста,
  • 200 граммов твердого сыра,
  • 200 граммов творожного сыра,
  • два зубчика чеснока,
  • три яйца,
  • 200 граммов помидоров черри,
  • красный лук,
  • лимон, мята и кинза,
  • соль и перец.

Мелко нарубленный чеснок смешайте с нашинкованной кинзой. Добавьте два яйца, соль, перец, а также мягкий творожный и тертый твердый сыр. Все хорошо перемешайте.

Затем готовое слоеное тесто присыпьте мукой, слегка раскатайте и выложите в форму, смазанную растительным маслом и выстланную пергаментом. Сверху расположите сырную начинку и загните края теста, сформировав бортики.

Смажьте поверхность пирога третьим яйцом и отправьте на 20 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. А в это время нарежьте помидоры черри половинками, посолите, поперчите, добавьте сок лимона и мелко нарубленные листья мяты. Выложите этот салат на готовый пирог, украсьте листьями кинзы и тонко нарезанным красным луком.

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