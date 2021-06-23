Главный шеф-повар СТС показал, как приготовить вкусный салат с жареной картошкой

Ингредиенты:
- картофель — 3 шт. (21 р.),
- редис — 4 шт. (6 р.),
- огурцы короткоплодные — 3 шт. (36 р.),
- перепелиные яйца — 5 шт. (20 р.),
- петрушка — 2 веточки (2 р.),
- укроп — 2 веточки (4 р.),
- зеленый лук — 1 перышко (4 р.),
- сметана — 1 ст. ложка с горкой (4 р.),
- соевый соус — 1 ч. ложка (1 р.),
- нерафинированное подсолнечное масло (ароматное) — 20 мл (2 р.),
- подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),
- кунжутные семечки — 3 щепотки 5 г (3 р.).
Итого: 2 порции = 105 р., 1 порция = 52 р.
Приготовление:
Картошку моем, оставляем в кожуре и режем крупными кусочками. Обжариваем на растительном масле.
Огурцы и отваренные перепелиные яйца режем крупными колечками, редис — тонкими кусочками и отправляем в салатник.
Добавляем мелко порезанную зелень.
Заправка:
Сметану (1 ст. ложку с горкой) смешиваем с нерафинированным ароматным подсолнечным маслом (20 мл) и соевым соусом (1 ч. ложка).
Совет от шефа: «Салат солить не надо, соевый соус придаст необходимую соленость».
Отправляем в салатник жареную картошку и полученный соус. Тщательно перемешиваем.
Сервировка:
Перекладываем салат на порционную тарелку, украшаем по бокам дольками перепелиных яиц и посыпаем сверху кунжутными семечками.
Приятного аппетита!