7 принципов подбора одежды для девушек с пышными формами
Видео
Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео

Главный шеф-повар СТС показал, как приготовить вкусный салат с жареной картошкой

На приготовление двух порций у Александра Бельковича ушло 105 рублей.

Главный шеф-повар СТС показал, как приготовить вкусный салат с жареной картошкой
Салат с жареным картофелем и редиской. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт. (21 р.),
  • редис — 4 шт. (6 р.),
  • огурцы короткоплодные — 3 шт. (36 р.),
  • перепелиные яйца — 5 шт. (20 р.),
  • петрушка — 2 веточки (2 р.),
  • укроп — 2 веточки (4 р.),
  • зеленый лук — 1 перышко (4 р.),
  • сметана — 1 ст. ложка с горкой (4 р.),
  • соевый соус — 1 ч. ложка (1 р.),
  • нерафинированное подсолнечное масло (ароматное) — 20 мл (2 р.),
  • подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),
  • кунжутные семечки — 3 щепотки 5 г (3 р.).

Итого: 2 порции = 105 р., 1 порция = 52 р.

Приготовление:

Картошку моем, оставляем в кожуре и режем крупными кусочками. Обжариваем на растительном масле.

Фото: СТС

Огурцы и отваренные перепелиные яйца режем крупными колечками, редис — тонкими кусочками и отправляем в салатник.

Фото: СТС

Добавляем мелко порезанную зелень.

Фото: СТС

Заправка:

Сметану (1 ст. ложку с горкой) смешиваем с нерафинированным ароматным подсолнечным маслом (20 мл) и соевым соусом (1 ч. ложка).

Фото: СТС

Совет от шефа: «Салат солить не надо, соевый соус придаст необходимую соленость».

Отправляем в салатник жареную картошку и полученный соус. Тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Сервировка:

Перекладываем салат на порционную тарелку, украшаем по бокам дольками перепелиных яиц и посыпаем сверху кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Тэги

как приготовить салатКулинарные рецептырецепт салатаРецептыРецепты из овощейсалаты