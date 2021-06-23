Главный шеф-повар СТС показал, как приготовить вкусный салат с жареной картошкой

На приготовление двух порций у Александра Бельковича ушло 105 рублей.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт. (21 р.),

редис — 4 шт. (6 р.),

огурцы короткоплодные — 3 шт. (36 р.),

перепелиные яйца — 5 шт. (20 р.),

петрушка — 2 веточки (2 р.),

укроп — 2 веточки (4 р.),

зеленый лук — 1 перышко (4 р.),

сметана — 1 ст. ложка с горкой (4 р.),

соевый соус — 1 ч. ложка (1 р.),

нерафинированное подсолнечное масло (ароматное) — 20 мл (2 р.),

подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),

кунжутные семечки — 3 щепотки 5 г (3 р.).

Итого: 2 порции = 105 р., 1 порция = 52 р.

Приготовление:

Картошку моем, оставляем в кожуре и режем крупными кусочками. Обжариваем на растительном масле.

Огурцы и отваренные перепелиные яйца режем крупными колечками, редис — тонкими кусочками и отправляем в салатник.

Добавляем мелко порезанную зелень.

Заправка:

Сметану (1 ст. ложку с горкой) смешиваем с нерафинированным ароматным подсолнечным маслом (20 мл) и соевым соусом (1 ч. ложка).

Совет от шефа: «Салат солить не надо, соевый соус придаст необходимую соленость».

Отправляем в салатник жареную картошку и полученный соус. Тщательно перемешиваем.

Сервировка:

Перекладываем салат на порционную тарелку, украшаем по бокам дольками перепелиных яиц и посыпаем сверху кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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