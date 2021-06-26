Что приготовить в жару: 3 блюда вместо традиционной окрошки

На улице жаркое лето? Пора освежиться!

Свекольник по-литовски

НАДО (на 3 — 4 порции): 3 свеклы · 2 огурца · 3 яйца · 5 перышек зеленого лука · небольшой пучок укропа · пол-литра кефира · пол-литра кипяченой воды · 3 ст. ложки сметаны · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

Свеклу отвариваем, охлаждаем, натираем на крупной терке, перекладываем в кастрюлю. Вареные яйца мелко режем. Шинкуем огурцы и зеленый лук, мелко режем укроп, отправляем в кастрюлю. Добавляем сметану, солим, заливаем кефиром и водой. Перемешиваем и даем настояться полчаса.

Кукси по-корейски

НАДО (на 4 порции): Бульон: 1 л воды · 1 ст. ложка соевого соуса · 1 ст. ложка сахара · 1 ч. ложка соли · 1/2 ч. ложки уксусной эссенции 70% · 1 помидор · 1 огурец. Заправка: 300 г говядины · 1 — 2 ст. ложки соевого соуса · 2 ст. ложки растительного масла · 2 яйца · черный перец · пара зубчиков чеснока · половинка перца чили. Огуречный салат: 3 огурчика · 1 ч. ложка сахара · по щепотке соли и черного перца · 1/2 ч. ложки красного перца · 1 — 2 ст. ложки растительного масла · зубчик чеснока · упаковка корейской лапши · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

Смешиваем ингредиенты для бульона, предварительно мелко нарезав соломкой огурец и кубиками — помидор. Убираем миску в холодильник. Говядину режем тонкой соломкой. Вливаем соевый соус, масло, перчим, перемешиваем и даем промариноваться 1,5 часа. Затем обжариваем на сковороде пару минут и тушим, добавив немного воды, еще 10 минут. Добавляем нарезанные чеснок и чили. Делаем огуречный салат: огурчики режем пополам вдоль и шинкуем. Добавляем черный и красный перец, прогретое на сковороде масло и нарезанный чеснок. Перемешиваем. Яйца бьем в миску, добавляем пару ложек воды, взбиваем и жарим 2 — 3 тонких блинчика. Остужаем, сворачиваем в рулет и режем соломкой. Лапшу отвариваем по инструкции на упаковке. Собираем суп порционно: в глубокую миску кладем лапшу, рядом — огуречный салат, мясо, яичную лапшу. Затем заливаем бульоном из холодильника, посыпаем мелко нарезанной петрушкой.

Огуречный гаспачо

НАДО (на 4 порции): 2 ст. ложки оливкового масла · 5 средних огурчиков · 3 зубчика чеснока · 2 белые луковицы · 600 мл овощного бульона или воды · небольшой пучок укропа · 1 стакан молока (можно заменить на миндальное или соевое) · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Огурцы мелко режем вместе с кожурой, лук и укроп мелко шинкуем. В кастрюлю наливаем масло, ставим на огонь, добавляем огурцы, чеснок и лук. Тушим, помешивая, до прозрачности лука. Вливаем овощной бульон и томим на тихом огне 15 — 20 минут, пока огурцы не станут мягкими. Снимаем кастрюлю с огня, пробиваем суп блендером до однородности, солим-перчим по вкусу, добавляем укроп, даем остыть, затем остужаем в холодильнике. Вводим молоко, перемешиваем и подаем.НАДО (на 4 порции): 2 ст. ложки оливкового масла · 5 средних огурчиков · 3 зубчика чеснока · 2 белые луковицы · 600 мл овощного бульона или воды · небольшой пучок укропа · 1 стакан молока (можно заменить на миндальное или соевое) · соль · перец.

Смотрите также: