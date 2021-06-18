«Кое-что необычное»: Ирина Слуцкая приготовила на завтрак батат

Спортсменка Ирина Слуцкая поделилась новым вариантом завтрака. На этот раз знаменитость выбрала овощное лакомство.

Слуцкая взяла батат, веточку розмарина, оливковое масло, соль и перец.

«Сегодня на завтрак я приготовила кое-что необычное. Это батат! Слышали о таком? Еще его называют сладким картофелем. У нас в стране мало кто о нем знает, и очень зря. Он вкусный и полезный», — отметила Ирина.

После того, как Слуцкая вымыла овощ, она нарезала батат крупными кольцами. Затем Ирина смазала оливковым маслом форму для запекания. Потом она выложила на него нарезанные кольца батата. После посолила и поперчила по вкусу. А сверху телеведущая прошлась оливковым маслом и накрошила розмарин. Далее она отправила блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов.

«Все зависит от толщины колец, я выпекала примерно 20 минут», — подчеркнула Ирина.

«Готово! Приятного аппетита. Я обычно подаю батат с яйцами или сосисками. Всем нравится», — резюмировала Слуцкая.

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