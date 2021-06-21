Пикник по-американски: готовим модные бургеры на даче

Ингредиенты:
- фарш говяжий — 650 г (214 р.)
- булки для бургеров — 4 шт. (40 р.)
- помидор — 1 шт. (13 р.)
- салат «Латук» — 4 листа (8 р.)
- маринованные огурцы — 2 шт. (6 р.)
- сыр плавленый — 2 слайса (20 р.)
- сыр «Таледжио» — 30 г (62 р.)
- красный лук — ½ шт. (4 р.)
- брусничное варенье — 2 ч. ложки (17 р.)
- соус «Барбекю» — 1 ст. ложки (5 р.)
- майонез — 1 ст. ложки (4 р.)
- подсолнечное масло для смазывания решетки
- соль
- перец
Итого: 4 бургера = 393 р., 1 барбекю — бургер = 98 р. и 1 гастрономический бургер = 98 р.
Приготовление:
Фарш солим, смешиваем руками и формируем котлеты для бургеров.
Кладем на решетку, обжариваем с двух сторон.
Совет от шефа: «Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня».
Булки разрезаем на две равные части. Отправляем их на решетку срезом вниз и подсушиваем на углях.
Совет от шефа: «Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли».
Помидор, лук и огурцы реем тонкими кусочками.
Смешиваем майонез и соус «Барбекю» (по 1 ст. ложке).
Гастрономический бургер:
Сыр «Таледжио» тонко режем и кладем на две котлеты на решетке, чтобы он слегка расплавился.
На каждую половинку двух булок кладем по листику салата и несколько кусочков помидора.
Сверху на помидоры — по котлете с сыром «Таледжио» и смазываем сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессоваем оба бургера.
Барбекю-бургер:
Кладем плавленый сыр на две котлеты на решетке.
Каждую половинку двух булок смазываем соусом, кладем помидоры и сверху листья салата.
Сверху – котлеты с сыром, маринованные огурцы, лук, накрываем вторыми половинками булок.
Приятного аппетита!