Пикник по-американски: готовим модные бургеры на даче

Ингредиенты:

фарш говяжий — 650 г (214 р.)

булки для бургеров — 4 шт. (40 р.)

помидор — 1 шт. (13 р.)

салат «Латук» — 4 листа (8 р.)

маринованные огурцы — 2 шт. (6 р.)

сыр плавленый — 2 слайса (20 р.)

сыр «Таледжио» — 30 г (62 р.)

красный лук — ½ шт. (4 р.)

брусничное варенье — 2 ч. ложки (17 р.)

соус «Барбекю» — 1 ст. ложки (5 р.)

майонез — 1 ст. ложки (4 р.)

подсолнечное масло для смазывания решетки

соль

перец

Итого: 4 бургера = 393 р., 1 барбекю — бургер = 98 р. и 1 гастрономический бургер = 98 р.

Приготовление:

Фарш солим, смешиваем руками и формируем котлеты для бургеров.

Кладем на решетку, обжариваем с двух сторон.

Совет от шефа: «Бургеры обжаривать на подготовленных и разогретых углях, без открытого огня».

Булки разрезаем на две равные части. Отправляем их на решетку срезом вниз и подсушиваем на углях.

Совет от шефа: «Подсушить булки нужно для того, чтобы легко впитывался соус, но при этом булки не размокли».

Помидор, лук и огурцы реем тонкими кусочками.

Смешиваем майонез и соус «Барбекю» (по 1 ст. ложке).

Гастрономический бургер:

Сыр «Таледжио» тонко режем и кладем на две котлеты на решетке, чтобы он слегка расплавился.

На каждую половинку двух булок кладем по листику салата и несколько кусочков помидора.

Сверху на помидоры — по котлете с сыром «Таледжио» и смазываем сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. ложке), накрываем вторыми половинками булок и слегка спрессоваем оба бургера.

Барбекю-бургер:

Кладем плавленый сыр на две котлеты на решетке.

Каждую половинку двух булок смазываем соусом, кладем помидоры и сверху листья салата.

Сверху – котлеты с сыром, маринованные огурцы, лук, накрываем вторыми половинками булок.

Приятного аппетита!

Смотрите также: