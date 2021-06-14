«Мое самое любимое блюдо»: Кети Топурия рассказала, как готовить настоящее хачапури по-аджарски

Солистка группы A’Studio Кети Топурия стала гостьей гостьей youtube- шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», во время которого поделилась рецептом хачапури по-аджарски.
«Это самое сложное из всех хачапури и мое самое любимое», — призналась звезда Ляйсан Утяшевой.
Ингредиенты: моцарела – 200 г, теплая вода – 300 г, сухие дрожжи – 3 г, мука – 500 г, соль – 15 г, сулугуни – 200 г, яйцо – 1 шт., греческий йогурт – 1 упаковка, сливочное масло, соль.
Способ приготовления: в теплую воду добавляем дрожжи, соль и муку, размешиваем все венчиком и вымешиваем смесь руками. Затем накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем «отдыхать» на 30 минут. В это время готовим начинку – натираем сыры и смешиваем их с йогуртом (кефиром или мацони). Когда тесто «подрастет», вымешиваем его еще раз, формируем «лодочку». В разогретую до 240 градусов духовку отправляем хачапури на 8-10 минут. Достаем хачапури, добавляем в серединку желток, смазываем сливочным маслом, отправляем в духовку на полторы – две минуты.
Хачапури по-аджарски готово! Приятного аппетита!