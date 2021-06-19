Окрошка на пиве и другие рецепты летних блюд

Окрошка на пиве
НАДО (на 2 порции): 0,5 темного пива · 200 г вареной колбасы · 1 картофелина · 1 свежий огурец · 2 редиски · 1 яйцо · 5 перышек зеленого лука · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Пиво охлаждаем в холодильнике.
- Картофелину и яйцо отвариваем.
- Редиску трем на крупной терке или шинкуем мелкой соломкой.
- Шинкуем лук, колбасу, картофель и яйцо нарезаем мелким кубиком.
- Смешиваем ингредиенты, солим-перчим, раскладываем в две тарелки и заливаем пивом.
Гаспачо с креветками
НАДО (на 2 порции): 100 г отварных креветок · 1 красная луковица · 300 г помидоров · 1 красный сладкий перец · 2 свежих огурчика · по щепотке соли и перца · 1 ч. ложка растительного масла · 2 зубчика чеснока · веточка петрушки или базилика.
ГОТОВИМ:
- Креветки отвариваем.
- Томаты ошпариваем, снимаем кожуру, измельчаем в блендере.
- Добавляем в блендер лук и огурцы, солим-перчим, добавляем чеснок и пробиваем до однородной массы, переливаем в кастрюльку.
- Половину креветок режем кубиком, отправляем в томатную массу и убираем в холодильник на 40 — 60 минут.
- Разливаем по бульонным чашкам, сверху выкладываем оставшиеся креветки, украшаем зеленью.
Салат с томатами, фетой и арбузом
НАДО (на 6 порций): 400 г томатов черри · 800 г арбузной мякоти · 140 г рукколы или другого салата · 2 ст. ложки оливкового масла · пара веточек мяты · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- На большое блюдо кладем нарезанный крупным кубиком арбуз и половинки помидорок черри.
- Посыпаем рукколой, выкладываем кубики феты.
- Слегка солим и перчим, сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оливковым маслом, украшаем листиками мяты.