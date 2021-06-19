Окрошка на пиве и другие рецепты летних блюд

Почувствуйте самое жаркое время года на вкус.

Окрошка на пиве

НАДО (на 2 порции): 0,5 темного пива · 200 г вареной колбасы · 1 картофелина · 1 свежий огурец · 2 редиски · 1 яйцо · 5 перышек зеленого лука · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Пиво охлаждаем в холодильнике. Картофелину и яйцо отвариваем. Редиску трем на крупной терке или шинкуем мелкой соломкой. Шинкуем лук, колбасу, картофель и яйцо нарезаем мелким кубиком. Смешиваем ингредиенты, солим-перчим, раскладываем в две тарелки и заливаем пивом.

Гаспачо с креветками

НАДО (на 2 порции): 100 г отварных креветок · 1 красная луковица · 300 г помидоров · 1 красный сладкий перец · 2 свежих огурчика · по щепотке соли и перца · 1 ч. ложка растительного масла · 2 зубчика чеснока · веточка петрушки или базилика.

ГОТОВИМ:

Креветки отвариваем. Томаты ошпариваем, снимаем кожуру, измельчаем в блендере. Добавляем в блендер лук и огурцы, солим-перчим, добавляем чеснок и пробиваем до однородной массы, переливаем в кастрюльку. Половину креветок режем кубиком, отправляем в томатную массу и убираем в холодильник на 40 — 60 минут. Разливаем по бульонным чашкам, сверху выкладываем оставшиеся креветки, украшаем зеленью.

Салат с томатами, фетой и арбузом

НАДО (на 6 порций): 400 г томатов черри · 800 г арбузной мякоти · 140 г рукколы или другого салата · 2 ст. ложки оливкового масла · пара веточек мяты · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · соль · перец.

ГОТОВИМ:

На большое блюдо кладем нарезанный крупным кубиком арбуз и половинки помидорок черри. Посыпаем рукколой, выкладываем кубики феты. Слегка солим и перчим, сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оливковым маслом, украшаем листиками мяты.

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