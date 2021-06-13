«Какое оно вкусное!»: Антонова рассказала, как приготовить настоящий сочный ростбиф

Мясо можно есть как в горячем виде, так и в холодном.

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом ростбифа, который просто обожает ее муж. Мясо можно приготовить разной прожарки, какую душа просит. Блюдо вкусно как в горячем виде, так и в холодном.

«Настоящий, вкусный, сочный!» — расхвалила свой ростбиф кинозвезда.

Два килограмма говядины намазать оливковым маслом, натереть солью, смесью перцев и тимьяном со всех сторон. Хорошо обжарить на сковороде-гриль до коричневых полос на мясе.

Духовку разогреть до 180 градусов. Переложить мясо на глубокий противень, в самую середину куска воткнуть градусник для мяса, поставить в печь. Когда температура достигнет 57-58 градусов (средняя прожарка), мясо вытащить и подождать 20 минут. Можно будет увидеть на градуснике, что температура мяса продолжит расти, поскольку оно в этот момент еще готовится.

Степень прожарки определяется следующим образом при помощи градусника: 49 градусов у мяса — с кровью, 52 — слабой прожарки, 57 — средней прожарки, 65 — почти прожаренный, 71 — полностью прожаренный.

«Какое оно вкусное!» — похвалила свое блюдо Наталия Антонова.

Артистка заметила, что ростбиф лучше нарезать тонко, так мясо будет аппетитнее.

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