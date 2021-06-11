«Худеть к лету — летом»: Слуцкая поделилась рецептом диетического блюда

Каждую пятницу Ирина Слуцкая радует своих подписчиков в Instagram новыми рецептами. Обычно она готовит сама, изредка кулинарные навыки оттачивает ее старший сын Артем. На этот раз Ирина решила поделиться способом приготовления диетического блюда.

«Когда худеть к лету, если не летом? Подумала я и решила приготовить диетическое блюдо из овощей с характерным названием «Ешь-не лопни-не потолстеешь». Получилось нереально вкусно, а главное — низкокалорийно!», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: белокочанная капуста, спаржа, помидоры черри, мелкие шампиньоны, сметана 20%, соль.

Способ приготовления: нарезать капусту толстыми кольцами и выложить на противень. Сверху положить нарезанные помидоры черри и спаржу, посолить. В отдельной миске смешать грибы со сметаной, посолить и выжить поверх всего на противень. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку в общей сложности на 30 минут при температуре 150 градусов. Через 15 минут добавить немного воды.

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