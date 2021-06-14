Главный шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить греческий салат

Ингредиенты:
- перец сладкий желтый — 1/3 шт. (15 р.)
- перец сладкий зеленый — 1/3 шт. (15 р.)
- помидор — 1 шт. (13 р.)
- огурцы короткоплодные — 2 шт. (24 р.)
- красный лук — 1/3 шт. (3 р.)
- маслины без косточек — 30 г (7 р.)
- орегано сухой — 2 большие щепотки (6 р.)
- фета — 80 г (54 р.)
- оливковое масло — 45 мл (23 р.)
- винный уксус — 1 ч. ложка (3 р.)
- чиабатта — 1 ломтик (3 р.)
- чеснок — 1 зубчик (1 р.)
- соль
- перец
Итого: 2 порции = 167 р., 1 порция = 83 р.
Приготовление:
Берем зеленый и желтый перцы. Нарезаем крупными кусочками и отправляем в миску.
Туда же идет порезанный крупными дольками помидор и очищенный от кожуры огурец.
Далее берем чиабатту, натираем ее с двух сторон долькой чеснока и обжариваем на сковороде на 5 мл оливкового масла с двух сторон.
Переходим к заправке салата. 30 мл оливкового масла смешиваем с винным уксусом (1 ч. ложка) и большой щепоткой орегано.
Переливаем заправку в овощи, солим, перчим и добавляем цельные маслины.
Красный лук чистим, режем полукольцами и отправляем в салат.
Сервировка:
Перекладываем салат на большую тарелку, кладем сверху ломтик феты, посыпаем щепоткой орегано. Есть с чиабаттой.