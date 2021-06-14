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Главный шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить греческий салат

На две порции Александр Белькович потратил 167 рублей.

Главный шеф-повар СТС рассказал, как правильно приготовить греческий салат
Греческий салат. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • перец сладкий желтый — 1/3 шт. (15 р.)
  • перец сладкий зеленый — 1/3 шт. (15 р.)
  • помидор — 1 шт. (13 р.)
  • огурцы короткоплодные — 2 шт. (24 р.)
  • красный лук — 1/3 шт. (3 р.)
  • маслины без косточек — 30 г (7 р.)
  • орегано сухой — 2 большие щепотки (6 р.)
  • фета — 80 г (54 р.)
  • оливковое масло — 45 мл (23 р.)
  • винный уксус — 1 ч. ложка (3 р.)
  • чиабатта — 1 ломтик (3 р.)
  • чеснок — 1 зубчик (1 р.)
  • соль
  • перец

Итого: 2 порции = 167 р., 1 порция = 83 р.

Приготовление:

Берем зеленый и желтый перцы. Нарезаем крупными кусочками и отправляем в миску.

Фото: СТС

Туда же идет порезанный крупными дольками помидор и очищенный от кожуры огурец.

Фото: СТС

Далее берем чиабатту, натираем ее с двух сторон долькой чеснока и обжариваем на сковороде на 5 мл оливкового масла с двух сторон.

Фото: СТС

Переходим к заправке салата. 30 мл оливкового масла смешиваем с винным уксусом (1 ч. ложка) и большой щепоткой орегано.

Фото: СТС

Переливаем заправку в овощи, солим, перчим и добавляем цельные маслины.

Фото: СТС

Красный лук чистим, режем полукольцами и отправляем в салат.

Сервировка:

Перекладываем салат на большую тарелку, кладем сверху ломтик феты, посыпаем щепоткой орегано. Есть с чиабаттой.

Приятного аппетита!

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