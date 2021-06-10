Просто и по-летнему: как готовит «бомбическую» крошку-картошку с сыром Константин Ивлев

На это блюдо у вас не уйдет много сил и средств.

«Вы давно просили меня приготовить что-то простое и летнее, поэтому ловите рецепт бомбического запеченного картофеля!» — сказал Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel. И обнародовал легкий, быстрый и аппетитный рецепт домашней крошки-картошки.

Ингредиенты: картофель для запекания — 4 шт., сыр тертый — 200 гр., шампиньоны — 200 гр., сливочное масло — 40 гр., сливки 33% — 120 мл, растительное масло — 40 мл, горчица дижонская 2 ч. л., зеленый лук — 10 гр., соль, перец по вкусу. Ивлев уточнил, что ингредиенты можно варьировать на свой вкус. Например, добавлять колбасу или жареный лук, исключать шампиньоны.

Крупный картофель хорошо помыть и запечь в кожуре на 180-220 градусах в духовке.

Разогреть духовку на 220 градусах, противень застелить пергаментом. Разрезать картофель пополам, сделать ложкой выемки. Грибы порезать на кубики, обжарить на сливочном масле, посолить, поперчить, бросить горчицу, размешать, влить сливки, потушить 2-3 минуты. Добавить зеленый лук или петрушку, размешать.

Разложить начинку по картошке, засыпать тертым сыром. Поставить в духовку и запечь до золотистой корочки минут 10.

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