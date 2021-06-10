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Как из картофельного пюре сделать вкусный десерт «Герцогиня»

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 136 рублей.

Как из картофельного пюре сделать вкусный десерт «Герцогиня»
Десерт из картофельного пюре «Герцогиня». Фото: СТС

Ингредиенты:

  • картофель — 900 г (39 р.),
  • яйца — 3 шт. (желтки) (21 р.),
  • сливки 22 % — 50 мл (18 р.),
  • пармезан — 40 г (36 р.),
  • сливочное масло — 30 г (20 р.),
  • мускатный орех молотый — 0,5 г (2 р.),
  • соль,
  • кондитерский пакет.

Итого: 4 порции = 136 р., 1 порция = 34 р.

Приготовление:

Чистим картофель, режем на 4 части и варим до готовности. Затем сливаем воду и даем подсушиться.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Отварной картофель нужно максимально подсушить и избавиться от лишней влаги».

Фото: СТС

Затем мнем картофель толкушкой, добавляем сливочное масло, сливки, яичные желтки, мускатный орех, тертый пармезан. Солим и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Остужаем полученную массу. Перекладываем пюре в кондитерский пакет.

Фото: СТС

На противень, выстеленный пергаментом, выдавливаем пюре в виде пирожных, беспрерывно двигаясь по спирали вверх.

Фото: СТС

Отправляем противень с «герцогинями» в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 13 минут.

Приятного аппетита!

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