Как из картофельного пюре сделать вкусный десерт «Герцогиня»

Ингредиенты:
- картофель — 900 г (39 р.),
- яйца — 3 шт. (желтки) (21 р.),
- сливки 22 % — 50 мл (18 р.),
- пармезан — 40 г (36 р.),
- сливочное масло — 30 г (20 р.),
- мускатный орех молотый — 0,5 г (2 р.),
- соль,
- кондитерский пакет.
Итого: 4 порции = 136 р., 1 порция = 34 р.
Приготовление:
Чистим картофель, режем на 4 части и варим до готовности. Затем сливаем воду и даем подсушиться.
Совет от шефа: «Отварной картофель нужно максимально подсушить и избавиться от лишней влаги».
Затем мнем картофель толкушкой, добавляем сливочное масло, сливки, яичные желтки, мускатный орех, тертый пармезан. Солим и тщательно перемешиваем.
Остужаем полученную массу. Перекладываем пюре в кондитерский пакет.
На противень, выстеленный пергаментом, выдавливаем пюре в виде пирожных, беспрерывно двигаясь по спирали вверх.
Отправляем противень с «герцогинями» в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 13 минут.
Приятного аппетита!