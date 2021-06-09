Простой рецепт: торт, который был на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В конце апреля этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они стали мужем и женой в 2011 году. За свадьбой королевского внука наблюдали сотни миллионов людей по всему миру, а каждая ее делать была разобрана СМИ от и до. Теперь очередь дошла и до праздничного торта. Речь идет о шоколадном бисквите для жениха и невесты, созданным мастером Барри Коленсо. My London пишет, что именно этот десерт был самым любимым лакомством принца Уильяма с раннего детства.

Ингредиенты: 340 г сливочного масла, 240 г кукурузного сиропа, 60 г какао-порошка, 120 г темного шоколада, 1 ч.л. ванилина, 60 г фисташек, 100 г сушеного инжира, 450 г измельченного печенья.

Способ приготовления: смешать масло и какао-порошок, добавить сироп, ванилин, фисташки и инжир. Все перемешать и поставить с холодильник на час. После добавить измельченное на кусочки печенье, перемешать и залить растопленным шоколадом. Отправить в холодильник на два часа.

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