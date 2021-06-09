Рецепт необычной летней курочки от главного шеф-повара СТС

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 955 рублей.

Ингредиенты:

куриные окорока — 2,5 кг (512 р.)

сливочный сыр — 300 г (190 р.)

дижонская горчица — 60 г (87 р.)

чеснок — 12 зубчиков (12 р.)

молодая морковка — 1,5 кг (105 р.)

сливочное масло — 60 г (41 р.)

тмин сухой — 3 г (6 р.)

сахар — 4 щепотки (1 р.)

подсолнечное масло — 10 мл (1 р.)

соль

перец

Итого: 10 порций = 955 р., 1 порция = 95 р.

Приготовление:

Смешиваем в одной миске сливочный сыр, дижонскую горчицу и измельченный чеснок.

Смазываем полученной смесью очищенные от кожицы окорочка. Перчим и солим.

На противень с подсолнечным маслом (10 мл) кладем окорочка и еще раз обмазываем сливочно-горчичной «шапочкой».

Запекаем курицу 45 минут при температуре 180 градусов.

Кожу от курицы отдельно ошпариваем кипятком, убираем со шкурки ножом лишний жир и просушиваем салфеткой.

Переложить сухую кожицу на новую салфетку, перчим, солим, покрыть сверху еще салфеткой и спрессовываем. Далее – отправляем в микроволновую печь на максимальный нагрев на 3 минуты.

Чистим в это время морковь, затем разрезаем каждую на 2-4 части, в зависимости от размера.

После – отправляем морковь жариться, растопив на сковородке сливочное масло и, добавив 2 щепотки сахара. В конце солим и добавляем семена тмина.

Сервировка:

На порционную тарелку кладем курицу, рядом выкладываем морковку и украшаем листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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