Теперь только с жареным луком: как готовит румяные рыбные котлеты Константин Ивлев

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он готовит аппетитные котлетки из трески, используя простой набор продуктов.

Ингредиенты: 400 г филе трески, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 10 мл масла растительного, 1 шт. лука репчатого, 100 г масла сливочного, соль, перец по вкусу.

Нарубить лук полукольцами, пожарить до золотистости на низких температурах в смеси растительного и сливочного масел. Прокрутить на мясорубке вместе с рыбным филе. Выложить в миску. Добавить яйцо, муку, перец, соль, размешать. Жареный лук дает сочность и отбивает сильный рыбный запах.

Слепить котлетки, обвалять в муке. Обжарить на растительном масле в сковороде, потом отправить минут на 15 в духовку на 180 градусах.

«Котлеты просто бомбические!» — утверждает Ивлев.

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