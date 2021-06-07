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«Совершенно замечательный вкус»: Алексей Зимин рассказал, как приготовить жженый чизкейк

Это угощение нужно запекать при максимальной температуре духовки.

«Совершенно замечательный вкус»: Алексей Зимин рассказал, как приготовить жженый чизкейк
Жженый чизкейк, приготовленный Алексеем Зиминым. Фото: стоп-кадр из эфира канала НТВ.

В новом выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям рассказали, как приготовить необычный жженый чизкейк.

В программе «Готовим с Алексеем Зиминым» н
Кадр из программы «Готовим с Алексеем Зиминым». Фото: PR НТВ

Ингредиенты:

  • 600 граммов сливочного сыра;
  • 4 яйца;
  • 150 граммов сахарной пудры;
  • 100 граммов муки;
  • 300 граммов жирных сливок;
  • ванилин и лимон.

Выливаем в чашу сливки, добавляем туда ванилин, цедру лимона, сахарную пудру, муку, четыре яйца и сливочный сыр. Взбиваем полученную смесь миксером или блендер, после чего переливаем в подготовленную форму для чизкейка, которую предварительно необходимо застелить двумя слоями пергамента.

Отправляем все это в разогретую до максимума (230 или 240 градусов) духовку на 40 минут. И если вы заметите, что верхний слой торта начнет подгорать, то ничего страшного — именно это и подразумевается в рецепте. Смело подавайте жженый чизкейк на стол, только не забудьте его остудить.

«Его обгорелая кожа — часть его индивидуальности. Импозантная, прекрасная, обеспечивающая совершенно замечательный вкус», — отметил шеф-повар Алексей Зимин.

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