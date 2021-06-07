«Совершенно замечательный вкус»: Алексей Зимин рассказал, как приготовить жженый чизкейк

В новом выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям рассказали, как приготовить необычный жженый чизкейк.

Ингредиенты: 600 граммов сливочного сыра;

4 яйца;

150 граммов сахарной пудры;

100 граммов муки;

300 граммов жирных сливок;

ванилин и лимон.

Выливаем в чашу сливки, добавляем туда ванилин, цедру лимона, сахарную пудру, муку, четыре яйца и сливочный сыр. Взбиваем полученную смесь миксером или блендер, после чего переливаем в подготовленную форму для чизкейка, которую предварительно необходимо застелить двумя слоями пергамента.

Отправляем все это в разогретую до максимума (230 или 240 градусов) духовку на 40 минут. И если вы заметите, что верхний слой торта начнет подгорать, то ничего страшного — именно это и подразумевается в рецепте. Смело подавайте жженый чизкейк на стол, только не забудьте его остудить.

«Его обгорелая кожа — часть его индивидуальности. Импозантная, прекрасная, обеспечивающая совершенно замечательный вкус», — отметил шеф-повар Алексей Зимин.

Смотрите также: