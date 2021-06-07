«Понравятся даже мясоедам»: как готовит вкусные картофельно-капустные котлеты Ивлев

«Сегодня готовим безумно вкусные картофельные котлеты с грибным соусом — понравятся даже мясоедам», — заявил на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel Константин Ивлев. И поделился аппетитным рецептом.

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Ингредиенты: 200 г картофеля, 100 г белокочанной капусты, 100 г шампиньонов, 100 г грибов шимиджи (можно любые другие, например, белые или вешенки, или даже маринованные), 100 г муки, 40 г растительного масла, 10 г петрушки, 2 г базилика, соль и перец по вкусу.

Картофель запечь в духовке до готовности. Капусту нарезать на небольшие кусочки и потомить в воде с маслом. Откинуть на сито.

Для грибного соуса грибы шимиджи отварить минут 10 в воде без соли, залив их кипятком. Откинуть на сито. Смешать с нарезанными свежими шампиньонами, обжарить на растительном масле, посолить, поперчить. Можно добавить сливки либо сметану и потушить. А можно обойтись без них.

Очищенную картошку размять вилкой или толкушкой. Бросить в нее рубленую петрушку, посолить, поперчить. Смешать с капустой, можно добавить вареное яйцо. Из получившейся массы слепить котлеты и обжарить их на растительном масле. Разложить по ним грибной соус и зелень.

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