«Летний ланч»: Нетребко раскрыла секрет приготовления идеальной картошки с грибами

Довольно часто Анна Нетребко балует своих мужчин блюдами собственного приготовления. На этот раз она решила приготовить один из самых любимых рецептов миллионов – картошку с грибами. Со своими фанатами оперная дива поделилась небольшим секретом.

«Летний ланч. Самое главное здесь – картошку жарить отдельно и не переворачивать, пока не зазолотится», — написала Нетребко.

Ингредиенты: картофель, грибы, сливки, лук, укроп, соль, перец.

Способ приготовления: картофель очистить и нарезать крупной соломкой. Жарить на сковороде до золотистой корочки, поперчив и посолив. Отдельно обжарить грибы с луком в течение 5-7 минут. После того, как грибы прожарятся, добавить сливки и, по желанию, укроп.

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