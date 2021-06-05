«Капустка, нежно обнимающая курочку»: Слуцкая поделилась необычным рецептом

На календаре – пятница, а это значит, что фигуристка и мама троих детей Ирина Слуцкая вновь готова поделиться новым рецептом в своем Instagram. Фанатам спортсменка рассказывает, как приготовить то или иное блюдо только после того, как сделала его сама. На этот раз Ирина сделала капусту с курицей.

«Поэкспериментируем? Мне нравится готовить что-то необычное. Но еще больше я люблю придумывать названия своим авторским блюдам. Поэтому сегодня я покажу вам, как приготовить «Капустку, нежно обнимающую курочку», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: капуста белокочанная, куриная грудка, помидоры черри, грибы, спаржа, майонез, подсолнечное масло, сыр, соль, перец.

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Способ приготовления: нарезать капусту поперек толстыми кольцами. Выложить ее в емкость для выпекания, смазанную маслом. Куриную грудку нарезать на длинные кусочки. Отбить их с обеих сторон и выложить поверх капусты. Далее добавить нарезанные грибы и смазать майонезом. Сверху разложить нарезанные помидоры черри и спаржу. Посолить, поперчить. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Главное — не пересушить грудку. Как только блюдо приготовится, достать из духовки и посыпать тертым сыром. Далее выпекать в духовке еще несколько минут под фольгой, пока сыр не расплавится.

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