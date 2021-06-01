Похудеть к лету не получится: Маргарита Симоньян поделилась рецептом французского десерта

Маргарита Симоньян поделилась в Instagram рецептом блюда, которое любят практически все. Пирожные из заварного теста – французский десерт «эклер» — Маргарита Симоньян советует готовить по рецепту ее сестры.

«Моя сестра, старшая по вкусным десертам в нашем доме, готовит вот такие дивные эклеры», — показала журналистка тарелочку, на которой красивой горкой уложены эклеры.

Ингредиенты: яйца – 6-8 штук, вода – 1 стакан, масло, соль, молоко – 1,6 литра, сахар – 1 стакан, мука, ванилин.

Способ приготовления: берем 6—8 яиц (в зависимости от размера), ставим кастрюлю на огонь. Наливаем стакан воды, добавляем масло, соль, доводим до кипения. Добавляем муку, быстро перемешиваем, убавляем огонь. На маленьком огне постоянно перемешиваем несколько минут, чтобы тесто полностью схватилось, затем убираем с огня и оставляем остывать.

Тесто должно быть приятно горячим при касании. Вбиваем в него яйца по одному, до однородной массы — если тесто сползает медленно с ложки, то оно готово к выпечке. Выпекаем тесто при температуре 180 — 200 градусов в зависимости от духовки. Духовка должна быть хорошо прогрета.

Для крема кипятим 1,3 л молока с 1 стаканом сахара, даем прокипеть 10—15 минут. Затем разводим 4 ст. ложки муки с 300 мл молока и выливаем в молоко, кипящее на маленьком огне. Варим это все, помешивая, 10-15 минут. Остывшую массу растираем с 300 г сливочного масла и добавляем ванилин.

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