Алексей Зимин приготовил окрошку с яйцами и без картошки

Лето — пора окрошки. У каждой хозяйки это блюдо имеет уникальный вкус. Но если ваше угощение недостаточно удивляет гостей и близких. то можно попробовать особенный рецепт, представленный в передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он не «утяжелен» картошкой и мясными продуктами.
Ингредиенты:
2 литра кваса;
16 яиц;
50 граммов зеленого лука;
20 граммов укропа;
500 граммов редиски с ботвой;
20 граммов горчицы;
100 граммов майонеза;
100 граммов сметаны;
соль и перец по вкусу.
Сваренные яйца необходимо нарезать крупными ломтиками, далее добавить редис – его можно нарезать как мелкими, так и крупными частями. Зелень можно использовать любую, но в данном случае повар добавил ботву редиса, укроп, петрушку и зеленый лук. Нарезать их нужно достаточно мелко.
В качестве соуса он добавил в сметану майонез, горчицу и соль с перцем. Но соусом не стоит злоупотреблять, чтобы не перебить вкус других ингредиентов блюда.
Готовую смесь подавайте в глубокой тарелке, предварительно заправив все квасом.