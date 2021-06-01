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Алексей Зимин приготовил окрошку с яйцами и без картошки

В рецепте есть редис, квас и майонез.

Алексей Зимин приготовил окрошку с яйцами и без картошки
Окрошка по рецепту Алексея Зимина. Фото: стоп-кадр из эфира канала НТВ.

Лето — пора окрошки. У каждой хозяйки это блюдо имеет уникальный вкус. Но если ваше угощение недостаточно удивляет гостей и близких. то можно попробовать особенный рецепт, представленный в передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он не «утяжелен» картошкой и мясными продуктами.

Ингредиенты:

2 литра кваса;

16 яиц;

50 граммов зеленого лука;

20 граммов укропа;

500 граммов редиски с ботвой;

20 граммов горчицы;

100 граммов майонеза;

100 граммов сметаны;

соль и перец по вкусу.

Сваренные яйца необходимо нарезать крупными ломтиками, далее добавить редис – его можно нарезать как мелкими, так и крупными частями. Зелень можно использовать любую, но в данном случае повар добавил ботву редиса, укроп, петрушку и зеленый лук. Нарезать их нужно достаточно мелко.

В качестве соуса он добавил в сметану майонез, горчицу и соль с перцем. Но соусом не стоит злоупотреблять, чтобы не перебить вкус других ингредиентов блюда.

Готовую смесь подавайте в глубокой тарелке, предварительно заправив все квасом.

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