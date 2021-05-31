В сливочно-сырном соусе: телеповар Белькович поделился рецептом медальонов из индейки

Саша Белькович – один из самых популярных поваров страны. Карьеру на телевидении он построил благодаря своей любви к приготовлению блюд. Некоторыми рецептами он делится с подписчиками в своем Instagram. На этот раз рассказал, как приготовить медальоны из индейки в сливочно-сырном соусе.

Ингредиенты на 5-6 порций: индейка, помидоры черри — 12-15 шт, шпинат – 300 гр, чеснок – 4-5 зубчиков, сливки (минимальной жирности) – 250 мл, сыр полутвердый – 50 гр, соль и перец – по вкусу, масло оливковое — для жарки.

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Способ приготовления: выкладываем медальоны на заранее разогретую сковороду и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Солим и перчим. Выливаем в сковородку с медальонами сливки, доводим до кипения. Как только они закипят, туда же натираем сыр. Перемешиваем и тушим до полной готовности. На отдельной сковороде готовим гарнир. Обжариваем черри, разрезанные на две части, чеснок и шпинат. Все немного подсаливаем, перемешиваем и готовим четыре-пять минут.

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