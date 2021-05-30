«Это божественно!»: как Ивлев готовит вкусный пирог с мясом «как у бабушки»

«Сегодня я решил приготовить пирог. А какой самый правильный пирог? С мясом и яйцом в слоеном тесте! Признавайтесь, кто помнит, какие вкусные были пирожки в Парке Горького? Или на Китай-городе? Ну, а бабушкины пироги и пирожки помнят все! Мой сегодняшний рецепт вернет в прошлое, отвечаю!» — сказал Константин Ивлев на своем авторском YouTube-шоу Ivlev chef.

Ингредиенты: 400 г фарша (полуфабрикат), 2 вареных куриных яйца, 1 сырое куриное яйцо, 10 г петрушки, 500 г слоеного бездрожжевого теста.

О том, как приготовить полуфабрикат из мяса для пирога Константин Ивлев рассказывал ранее, когда делился рецептом настоящих макарон по-флотски. Если коротко, то нужно отварить говядину с прожилками с морковкой и луком (целиком), на это уйдет около двух часов. Прокрутить мясо в мясорубке. Лук нашинковать и поджарить на сливочном масле, смешать с мясом.

В готовый фарш бросить нашинкованную петрушку, натереть отварные яйца, от которых пирог становится намного вкуснее и нежнее. Смешать.

Взбить яйцо. Застелить пергаментом противень. Два слоя теста раскатать, расстелить на бумаге, ровно разложить начинку, оставить по краям место на тесте для защипа. Смазать края взбитым яйцом. Накрыть первый слой теста с начинкой вторым, чуть прижать края, немного обрезать ножом, смазать поверхность яйцом, пройтись вилкой по краю, делая зажимы.

Духовку заранее разогреть на 210 градусах, выпекать 25 минут. Пирог должен остыть прежде, чем нарезать его и подать к столу.

«Это божественно! Я по-другому не могу назвать», — похвастался Ивлев.

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