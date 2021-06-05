Шпинатный хлеб и другие интересные рецепты из зелени

Наступило время, когда свежая зелень стоит копейки или вообще выросла бесплатно у вас в огороде. Пора запасаться витаминами!

Кюкю

Пожалуй, это блюдо азербайджанской и персидской кухни с забавным для русского уха названием — самый полезный омлет в мире. Яйца в нем играют второстепенную роль, на переднем плане — много зелени. Очень много! Рецепт базовый — меняйте его по своему вкусу и настроению. Кюкю хорош на завтрак или в качестве перекуса в холодном виде.

НАДО (на 5 — 6 порций): свежая петрушка или кинза · укроп · зеленый лук · шпинат · лук-порей (всего по пучку — берите то, что любите и что есть у вас дома, желательно хотя бы три разные травки) · 6 яиц · 50 г сливочного масла · соль · перец. При наличии: пара щепоток сумаха. Для подачи: горсть грецких орехов (по желанию) · кефир · мацони или греческий йогурт.

ГОТОВИМ:

Зелень моем, обсушиваем, мелко шинкуем, кладем в миску. Солим-перчим, добавляем сумах. Бьем в миску яйца, перемешиваем. На разогретую сковороду кладем сливочное масло (можно заменить растительным) и выливаем массу. Жарим на среднем огне под крышкой. Если кюкю получается довольно толстый, делим его лопаткой на четыре части прямо в сковороде, каждую переворачиваем и обжариваем и с другой стороны. Выкладываем на блюдо, дополнительно делим на порции, посыпаем дробленым орехом. Подаем с кефиром, мацони или греческим йогуртом.

Шпинатный хлеб

НАДО (на 4 — 6 порций): 300 муки · пакетик разрыхлителя · 350 г шпината · 50 г сливочного масла · половинка красной луковицы · 3 яйца · 1 ч. ложка паприки · 1 ч. ложка сахара · 100 мл молока · 50 г оливок · соль · перец · 1 ст. ложка оливкового масла.

ГОТОВИМ:

На сковороде растапливаем половину сливочного масла, кладем шпинат, солим-перчим, тушим 1 минуту до мягкости. Затем пробиваем шпинат в блендере. Лук мелко шинкуем и обжариваем. В миске соединяем просеянную муку, разрыхлитель, паприку, соль-перец, яйца. Перемешиваем. Добавляем молоко, шпинат. Замешиваем тесто вилкой. Добавляем лук и нарезанные колечками оливки, перемешиваем. Продолговатую форму (как для бананового хлеба) смазываем маслом или выстилаем пергаментом. Выкладываем массу и запекаем 25 — 30 минут при 190 °С. Вынимаем хлеб из формы, даем остыть, нарезаем, поливаем оливковым маслом. Подаем с чесночным соусом на основе сметаны или греческого йогурта.

Кутабы с зеленью

НАДО (на 3 порции): свежая

кинза · петрушка · зеленый лук · укроп (всего по пучку) · 1,5 стакана муки · полстакана воды · 200 г сливочного масла · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

В просеянную муку добавляем соль, растительное масло и теплую воду, замешиваем тесто. Выкладываем его на стол, месим пару минут. При необходимости добавляем муку. Тесто получается мягкое, но не липкое. Делим на 6 частей, формируем шарики и даем отдохнуть 10 минут. Зелень моем, сушим, шинкуем, присаливаем. 100 г масла растапливаем и отправляем в зелень. Каждый шарик теста катаем в тонкий пласт диаметром 28 — 30 см (не превышайте диаметр сковороды). Кладем начинку на половину пласта, накрываем второй половиной, плотно прижимаем, чтобы вышел воздух, и защипываем (можно вилкой). Сухую сковороду разогреваем и жарим кутабы без масла 2 — 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые кутабы смазываем сливочным маслом.

Примечание: при желании к зелени можно добавить немного тертого рассольного сыра типа сулугуни.

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