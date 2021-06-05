Шпинатный хлеб и другие интересные рецепты из зелени

Кюкю
Пожалуй, это блюдо азербайджанской и персидской кухни с забавным для русского уха названием — самый полезный омлет в мире. Яйца в нем играют второстепенную роль, на переднем плане — много зелени. Очень много! Рецепт базовый — меняйте его по своему вкусу и настроению. Кюкю хорош на завтрак или в качестве перекуса в холодном виде.
НАДО (на 5 — 6 порций): свежая петрушка или кинза · укроп · зеленый лук · шпинат · лук-порей (всего по пучку — берите то, что любите и что есть у вас дома, желательно хотя бы три разные травки) · 6 яиц · 50 г сливочного масла · соль · перец. При наличии: пара щепоток сумаха. Для подачи: горсть грецких орехов (по желанию) · кефир · мацони или греческий йогурт.
ГОТОВИМ:
- Зелень моем, обсушиваем, мелко шинкуем, кладем в миску.
- Солим-перчим, добавляем сумах.
- Бьем в миску яйца, перемешиваем.
- На разогретую сковороду кладем сливочное масло (можно заменить растительным) и выливаем массу.
- Жарим на среднем огне под крышкой.
- Если кюкю получается довольно толстый, делим его лопаткой на четыре части прямо в сковороде, каждую переворачиваем и обжариваем и с другой стороны.
- Выкладываем на блюдо, дополнительно делим на порции, посыпаем дробленым орехом. Подаем с кефиром, мацони или греческим йогуртом.
Шпинатный хлеб
НАДО (на 4 — 6 порций): 300 муки · пакетик разрыхлителя · 350 г шпината · 50 г сливочного масла · половинка красной луковицы · 3 яйца · 1 ч. ложка паприки · 1 ч. ложка сахара · 100 мл молока · 50 г оливок · соль · перец · 1 ст. ложка оливкового масла.
ГОТОВИМ:
- На сковороде растапливаем половину сливочного масла, кладем шпинат, солим-перчим, тушим 1 минуту до мягкости. Затем пробиваем шпинат в блендере.
- Лук мелко шинкуем и обжариваем.
- В миске соединяем просеянную муку, разрыхлитель, паприку, соль-перец, яйца. Перемешиваем.
- Добавляем молоко, шпинат. Замешиваем тесто вилкой.
- Добавляем лук и нарезанные колечками оливки, перемешиваем.
- Продолговатую форму (как для бананового хлеба) смазываем маслом или выстилаем пергаментом. Выкладываем массу и запекаем 25 — 30 минут при 190 °С.
- Вынимаем хлеб из формы, даем остыть, нарезаем, поливаем оливковым маслом. Подаем с чесночным соусом на основе сметаны или греческого йогурта.
Кутабы с зеленью
НАДО (на 3 порции): свежая
кинза · петрушка · зеленый лук · укроп (всего по пучку) · 1,5 стакана муки · полстакана воды · 200 г сливочного масла · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
- В просеянную муку добавляем соль, растительное масло и теплую воду, замешиваем тесто. Выкладываем его на стол, месим пару минут. При необходимости добавляем муку. Тесто получается мягкое, но не липкое.
- Делим на 6 частей, формируем шарики и даем отдохнуть 10 минут.
- Зелень моем, сушим, шинкуем, присаливаем.
- 100 г масла растапливаем и отправляем в зелень.
- Каждый шарик теста катаем в тонкий пласт диаметром 28 — 30 см (не превышайте диаметр сковороды).
- Кладем начинку на половину пласта, накрываем второй половиной, плотно прижимаем, чтобы вышел воздух, и защипываем (можно вилкой).
- Сухую сковороду разогреваем и жарим кутабы без масла 2 — 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Готовые кутабы смазываем сливочным маслом.
Примечание: при желании к зелени можно добавить немного тертого рассольного сыра типа сулугуни.