Сладкая клубничка: Антонова рассказала, как сделать домашнее мороженое

Наталия Антонова успевает играть в театре, сниматься в кино, пишет картины и готовит самые разные блюда. Рецептами делится с фанатами в своем Instagram. В преддверии лета актриса решила рассказать, как сделать домашнее мороженое, причем, всего из трех ингредиентов.

«Рецепт клубничного мороженого!», — написала Антонова.

Ингредиенты: сливки 33% — 200 гр, 2 столовые ложки сгущенного молока, 150 гр клубники.

Способ приготовления: сливки взбить миксером сливки до пиков и добавить сгущенку. Отдельно взбить в чаще блендера клубнику, затем добавить ее в смесь. Все аккуратно перемешать и разлить по формочкам. Отправить мороженое в морозилку на три-четыре часа.

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