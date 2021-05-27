Лакомый кусочек: домашнее мороженое от Наталии Антоновой

С наступлением лета многим хочется полакомиться мороженым. В магазинных морозильниках его сколько угодно — самых разных сортов, а вот Наталия Антонова предлагает приготовить домашнее мороженое. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

«Учебный год заканчивается, и я решила побаловать своих детей домашним мороженым!» — написала Антонова.

Ингредиенты: сливки 33% — 300 мл., сгущенное молоко — 4-6 ст.ложек, грецкий орех или шоколад, печенье.

Способ приготовления: взбить сливки в блендере до пиков, добавить сгущенку, затем взбивать еще семь минут. В процессе добавляем мелкий грецкий орех или шоколад. В форму кладем печенье, на печенье выкладываем массу, разравниваем ее и накрываем сверху снова печеньем. Отправляем в морозилку на три-четыре часа.

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