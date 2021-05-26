Крутая идея для пикника: фаршированные шампиньоны от главного шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 377 рублей.

Ингредиенты (на 4 порции):

шампиньоны крупные — 12 шт. (600 г) – 138 рублей

лук 1 шт. – 3 рубля

масло растительное — 30 мл – 2 рубля

сушеные томаты — 50 г – 30 рублей

маслины без косточек — 60 г – 16 рублей

сыр твердый — 200 г – 130 рублей

базилик — 10 г – 6 рублей

соль/перец — по вкусу

яйца — 3 шт. (желтки) – 18 рублей

Сервировка:

масло оливковое с чесноком — 30 мл – 34 рубля

зелень свежая

Итого (на 4 порции): 377 рублей

1 порция: 94 рубля

Способ приготовления:

Грибы моем, отламываем ножки и вычищаем сердцевины.

Мякоть не выбрасываем, и мелко измельчаем ее.

Лук нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле.

Смешиваем в тарелке лук, нарезанные шампиньоны и сушеные томаты. Перемешиваем и обжариваем на сковородке около 5-ти минут.

Достаем томаты из сковороды. Мелко нарезаем и убираем в отдельную в миску.

Примечание от шефа:

Сушеные томаты добавили в обжарку, чтобы они размягчились, и их можно было легко нарезать. Размягчить томаты можно и другим способом: залить кипятком на 10 минут. После слить воду и измельчить томаты.

Далее берем маслины и мелко нарезаем. Смешиваем их с грибной зажаркой.

Добавляем в начинку тертый сыр, мелко порезанный базилик, яйца. Солим, перчим, тщательно перемешиваем.

Фаршируем грибы полученной начинкой, сверху посыпаем сыром и ставим в духовку на 10 минут при температуре 180-200 градусов.

Сервировка:

Поливаем грибы чесночным маслом.

Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

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