Крутая идея для пикника: фаршированные шампиньоны от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты (на 4 порции):
- шампиньоны крупные — 12 шт. (600 г) – 138 рублей
- лук 1 шт. – 3 рубля
- масло растительное — 30 мл – 2 рубля
- сушеные томаты — 50 г – 30 рублей
- маслины без косточек — 60 г – 16 рублей
- сыр твердый — 200 г – 130 рублей
- базилик — 10 г – 6 рублей
- соль/перец — по вкусу
- яйца — 3 шт. (желтки) – 18 рублей
- Сервировка:
- масло оливковое с чесноком — 30 мл – 34 рубля
- зелень свежая
Итого (на 4 порции): 377 рублей
1 порция: 94 рубля
Способ приготовления:
Грибы моем, отламываем ножки и вычищаем сердцевины.
Мякоть не выбрасываем, и мелко измельчаем ее.
Лук нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле.
Смешиваем в тарелке лук, нарезанные шампиньоны и сушеные томаты. Перемешиваем и обжариваем на сковородке около 5-ти минут.
Достаем томаты из сковороды. Мелко нарезаем и убираем в отдельную в миску.
Примечание от шефа:
Сушеные томаты добавили в обжарку, чтобы они размягчились, и их можно было легко нарезать. Размягчить томаты можно и другим способом: залить кипятком на 10 минут. После слить воду и измельчить томаты.
Далее берем маслины и мелко нарезаем. Смешиваем их с грибной зажаркой.
Добавляем в начинку тертый сыр, мелко порезанный базилик, яйца. Солим, перчим, тщательно перемешиваем.
Фаршируем грибы полученной начинкой, сверху посыпаем сыром и ставим в духовку на 10 минут при температуре 180-200 градусов.
Сервировка:
Поливаем грибы чесночным маслом.
Украшаем зеленью.
Приятного аппетита!