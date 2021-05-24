Немного Италии к столу: готовим тальяту с томатным соусом и розмарином

В новом выпуске передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям показали, как приготовить блюдо из итальянской кухни, а именно тальяту с томатным соусом и розмарином.

Ингредиенты: 600 граммов говяжьего филе; 50 мл оливкового масла; веточка свежего розмарина; два зубчика чеснока; 50 граммов кетчупа; 50 граммов рукколы; 50 граммов твердого сыра; лимон; соль, перец – по вкусу.

Говядину нужно нарезать тонкими ломтиками (около 7 мм), посолить, поперчить и обжарить с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Сковорода при этом должна быть хорошо разогрета. Затем выложите мясо, а в освободившуюся сковородку положите розмарин, раздавленный чеснок и кетчуп, добавьте сок целого лимона, перемешайте и быстро снимите с огня. Полейте мясо получившимся соусом, украсьте его рукколой, цедрой лимона и тонкими ломтиками сыра. Buon appetito!

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