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Немного Италии к столу: готовим тальяту с томатным соусом и розмарином

Рецептом поделился шеф-повар Алексей Зимин.

Немного Италии к столу: готовим тальяту с томатным соусом и розмарином
Тальята от Алексея Зимина. Фото: PR НТВ.

В новом выпуске передачи «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ зрителям показали, как приготовить блюдо из итальянской кухни, а именно тальяту с томатным соусом и розмарином.

Ингредиенты:

600 граммов говяжьего филе;

50 мл оливкового масла;

веточка свежего розмарина;

два зубчика чеснока;

50 граммов кетчупа;

50 граммов рукколы;

50 граммов твердого сыра;

лимон;

соль, перец – по вкусу.

Говядину нужно нарезать тонкими ломтиками (около 7 мм), посолить, поперчить и обжарить с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Сковорода при этом должна быть хорошо разогрета. Затем выложите мясо, а в освободившуюся сковородку положите розмарин, раздавленный чеснок и кетчуп, добавьте сок целого лимона, перемешайте и быстро снимите с огня. Полейте мясо получившимся соусом, украсьте его рукколой, цедрой лимона и тонкими ломтиками сыра. Buon appetito!

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Алексей Зиминговядинаитальянская кухняРецептыРецепты с мясом