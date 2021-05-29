Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке и другие блюда с курагой

Простой пирог с абрикосом и миндалем
НАДО (на 5 порций): 120 г сливочного масла комнатной температуры · 120 г сахара · 120 г сметаны 20% · 300 г муки ·
3 яйца · пакетик разрыхлителя · 10 — 15 абрикосов · пакетик ванильного сахара · миндальные лепестки для посыпки · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
- Взбиваем размягченное сливочное масло и сахар, добавляем яйца по одному. Продолжаем взбивать.
- Добавляем сметану, перемешиваем.
- Постепенно добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, замешиваем довольно густое тесто (используйте лопатку).
- Форму (22 — 25 см в диаметре) смазываем маслом и присыпаем мукой, перекладываем тесто.
- Мытые абрикосы разделяем на половинки, удаляем косточки. Выкладываем половинки на пирог.
- Посыпаем абрикосы ванильным сахаром и лепестками миндаля.
- Выпекаем 40 — 45 минут при температуре 180 °С.
Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке
НАДО (на 2 — 3 порции): 500 г свиной шеи или грудинки · 1 луковица · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 300 г свежих абрикосов · деревянные шампуры.
ГОТОВИМ:
- Свинину моем, сушим, нарезаем не слишком крупными кубиками.
- Абрикосы моем, сушим, разделяем на половинки, удаляем косточки.
- Мясо кладем в миску, добавляем нарезанный кольцами лук, солим-перчим, перемешиваем и оставляем на 2 часа.
- Шампуры замачиваем в воде на 30 минут.
- Нанизываем мясо на шампуры, перемежая кусочки половинками абрикоса и кольцами лука.
- Размещаем шампуры на краях формы, чтобы
мясо висело в воздухе, запекаем 30 — 35 минут при 220 °С до румяности.
Смузи с абрикосами и бананами
НАДО (на 3 порции): 12 мягких абрикосов (перезрелые тоже подойдут) · 1 банан · 250 мл холодного молока ·
130 мл натурального йогурта.
ГОТОВИМ:
- Из абрикосов удаляем косточки, банан чистим.
- Пробиваем ингредиенты в блендере, разливаем по бокалам, украшаем мятой.