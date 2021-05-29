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Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке и другие блюда с курагой

Пришла пора наслаждаться абрикосами в первозданном виде.

Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке и другие блюда с курагой
Рецепты блюд из кураги. Фото: Shutterstock

Простой пирог с абрикосом и миндалем

Простой пирог с абрикосом и миндалем. Фото
Простой пирог с абрикосом и миндалем. Фото: Shutterstock

НАДО (на 5 порций): 120 г сливочного масла комнатной температуры · 120 г сахара · 120 г сметаны 20% · 300 г муки ·

3 яйца · пакетик разрыхлителя · 10 — 15 абрикосов · пакетик ванильного сахара · миндальные лепестки для посыпки · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Взбиваем размягченное сливочное масло и сахар, добавляем яйца по одному. Продолжаем взбивать.
  2. Добавляем сметану, перемешиваем.
  3. Постепенно добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, замешиваем довольно густое тесто (используйте лопатку).
  4. Форму (22 — 25 см в диаметре) смазываем маслом и присыпаем мукой, перекладываем тесто.
  5. Мытые абрикосы разделяем на половинки, удаляем косточки. Выкладываем половинки на пирог.
  6. Посыпаем абрикосы ванильным сахаром и лепестками миндаля.
  7. Выпекаем 40 — 45 минут при температуре 180 °С.

Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке

Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке. Фото
Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 — 3 порции): 500 г свиной шеи или грудинки · 1 луковица · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 300 г свежих абрикосов · деревянные шампуры.

ГОТОВИМ:

  1. Свинину моем, сушим, нарезаем не слишком крупными кубиками.
  2. Абрикосы моем, сушим, разделяем на половинки, удаляем косточки.
  3. Мясо кладем в миску, добавляем нарезанный кольцами лук, солим-перчим, перемешиваем и оставляем на 2 часа.
  4. Шампуры замачиваем в воде на 30 минут.
  5. Нанизываем мясо на шампуры, перемежая кусочки половинками абрикоса и кольцами лука.
  6. Размещаем шампуры на краях формы, чтобы

мясо висело в воздухе, запекаем 30 — 35 минут при 220 °С до румяности.

Смузи с абрикосами и бананами

Смузи с абрикосами и бананами. Фото
Смузи с абрикосами и бананами. Фото: Shutterstock

НАДО (на 3 порции): 12 мягких абрикосов (перезрелые тоже подойдут) · 1 банан · 250 мл холодного молока ·

130 мл натурального йогурта.

ГОТОВИМ:

  1. Из абрикосов удаляем косточки, банан чистим.
  2. Пробиваем ингредиенты в блендере, разливаем по бокалам, украшаем мятой.

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