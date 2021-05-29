Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке и другие блюда с курагой

Пришла пора наслаждаться абрикосами в первозданном виде.

Простой пирог с абрикосом и миндалем

НАДО (на 5 порций): 120 г сливочного масла комнатной температуры · 120 г сахара · 120 г сметаны 20% · 300 г муки ·

3 яйца · пакетик разрыхлителя · 10 — 15 абрикосов · пакетик ванильного сахара · миндальные лепестки для посыпки · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

Взбиваем размягченное сливочное масло и сахар, добавляем яйца по одному. Продолжаем взбивать. Добавляем сметану, перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, замешиваем довольно густое тесто (используйте лопатку). Форму (22 — 25 см в диаметре) смазываем маслом и присыпаем мукой, перекладываем тесто. Мытые абрикосы разделяем на половинки, удаляем косточки. Выкладываем половинки на пирог. Посыпаем абрикосы ванильным сахаром и лепестками миндаля. Выпекаем 40 — 45 минут при температуре 180 °С.

Шашлычки из свинины с абрикосами в духовке

НАДО (на 2 — 3 порции): 500 г свиной шеи или грудинки · 1 луковица · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 300 г свежих абрикосов · деревянные шампуры.

ГОТОВИМ:

Свинину моем, сушим, нарезаем не слишком крупными кубиками. Абрикосы моем, сушим, разделяем на половинки, удаляем косточки. Мясо кладем в миску, добавляем нарезанный кольцами лук, солим-перчим, перемешиваем и оставляем на 2 часа. Шампуры замачиваем в воде на 30 минут. Нанизываем мясо на шампуры, перемежая кусочки половинками абрикоса и кольцами лука. Размещаем шампуры на краях формы, чтобы

мясо висело в воздухе, запекаем 30 — 35 минут при 220 °С до румяности.

Смузи с абрикосами и бананами

НАДО (на 3 порции): 12 мягких абрикосов (перезрелые тоже подойдут) · 1 банан · 250 мл холодного молока ·

130 мл натурального йогурта.

ГОТОВИМ:

Из абрикосов удаляем косточки, банан чистим. Пробиваем ингредиенты в блендере, разливаем по бокалам, украшаем мятой.

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