Шеф-повар СТС рассказал, как необычно приготовить рыбные кебабчики

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 321 рубль.

Ингредиенты (на 4 порции):

Для кебабчиков:

филе трески охлажденное — 400 г – 184 рубля

лук репчатый — 1 шт. – 3 рубля

перец белый — по вкусу

соль — по вкусу

панировочные сухари — 50 г – 7 рублей

петрушка свежая — 30 г – 12 рублей

Для соуса:

помидоры свежие — 2 шт. – 16 рублей

ананасы консервированные — 100 г – 16 рублей

кинза свежая — 30 г – 7 рублей

зира — 5 г

соль — по вкусу

кайенский перец — 3 г – 2 рубля

лайм 0.5 шт. – 11 рублей

масло растительное — 50 мл – 3 рубля

Сервировка:

салатный микс (кейл, радиччо, айсберг) — 50 г – 60 рублей

Итого: 321 рубль

1 порция: 80 рублей

Способ приготовления:

Кебабчики:

Делаем фарш из рыбы. Для этого через мясорубку перекручиваем филе трески и лук. Солим, перчим, добавляем панировочные сухари.

Добавляем в фарш мелко порубленную петрушку. Тщательно перемешиваем.

Формируем из полученного фарша колбаски. Насаживаем их на шпажки.

Соус:

Нарезаем мелким кубиком помидоры и ананасы. Добавляем листья кинзы.

В ладонях растираем зиру, соль и перец, и добавляем в соус.

Выжимаем сок лайма. Тщательно перемешиваем.

Обжариваем кебабчики со всех сторон на среднем огне, можно на мангале. Важно постоянно их переворачивать.

Сервировка:

На большую тарелку выложите листья салата.

Сверху положите горячие кебабчики.

Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

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