Шеф-повар СТС рассказал, как необычно приготовить рыбные кебабчики

Ингредиенты (на 4 порции):
Для кебабчиков:
- филе трески охлажденное — 400 г – 184 рубля
- лук репчатый — 1 шт. – 3 рубля
- перец белый — по вкусу
- соль — по вкусу
- панировочные сухари — 50 г – 7 рублей
- петрушка свежая — 30 г – 12 рублей
Для соуса:
- помидоры свежие — 2 шт. – 16 рублей
- ананасы консервированные — 100 г – 16 рублей
- кинза свежая — 30 г – 7 рублей
- зира — 5 г
- соль — по вкусу
- кайенский перец — 3 г – 2 рубля
- лайм 0.5 шт. – 11 рублей
- масло растительное — 50 мл – 3 рубля
Сервировка:
- салатный микс (кейл, радиччо, айсберг) — 50 г – 60 рублей
- Итого: 321 рубль
- 1 порция: 80 рублей
Способ приготовления:
Кебабчики:
Делаем фарш из рыбы. Для этого через мясорубку перекручиваем филе трески и лук. Солим, перчим, добавляем панировочные сухари.
Добавляем в фарш мелко порубленную петрушку. Тщательно перемешиваем.
Формируем из полученного фарша колбаски. Насаживаем их на шпажки.
Соус:
Нарезаем мелким кубиком помидоры и ананасы. Добавляем листья кинзы.
В ладонях растираем зиру, соль и перец, и добавляем в соус.
Выжимаем сок лайма. Тщательно перемешиваем.
Обжариваем кебабчики со всех сторон на среднем огне, можно на мангале. Важно постоянно их переворачивать.
Сервировка:
На большую тарелку выложите листья салата.
Сверху положите горячие кебабчики.
Подавайте с соусом.