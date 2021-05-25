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Шеф-повар СТС рассказал, как необычно приготовить рыбные кебабчики

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 321 рубль.

Шеф-повар СТС рассказал, как необычно приготовить рыбные кебабчики
Рыбные кебабчики. Фото: СТС

Ингредиенты (на 4 порции):

Для кебабчиков:

  • филе трески охлажденное — 400 г  – 184 рубля
  • лук репчатый — 1 шт. – 3 рубля
  • перец белый — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • панировочные сухари — 50 г – 7 рублей
  • петрушка свежая — 30 г – 12 рублей

Для соуса:

  • помидоры свежие — 2 шт. – 16 рублей
  • ананасы консервированные — 100 г – 16 рублей
  • кинза свежая — 30 г – 7 рублей
  • зира — 5 г
  • соль — по вкусу
  • кайенский перец — 3 г – 2 рубля
  • лайм 0.5 шт. – 11 рублей
  • масло растительное — 50 мл – 3 рубля

Сервировка:

  • салатный микс (кейл, радиччо, айсберг) — 50 г – 60 рублей
  • Итого: 321 рубль
  • 1 порция: 80 рублей

Способ приготовления:

Кебабчики:

Делаем фарш из рыбы. Для этого через мясорубку перекручиваем филе трески и лук. Солим, перчим, добавляем панировочные сухари.

Фото: СТС

Добавляем в фарш мелко порубленную петрушку. Тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Формируем из полученного фарша колбаски. Насаживаем их на шпажки.

Фото: СТС

Соус:

Нарезаем мелким кубиком помидоры и ананасы. Добавляем листья кинзы.

Фото: СТС

В ладонях растираем зиру, соль и перец, и добавляем в соус.

Выжимаем сок лайма. Тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Обжариваем кебабчики со всех сторон на среднем огне, можно на мангале. Важно постоянно их переворачивать.

Сервировка:

На большую тарелку выложите листья салата.

Фото: СТС

Сверху положите горячие кебабчики.

Фото: СТС

Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

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