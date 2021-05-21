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Есть секрет: шеф-повар СТС рассказал, как вкусно запечь на мангале свиные ребрышки

Есть простой способ, чтобы быстро замариновать мясо.

Есть секрет: шеф-повар СТС рассказал, как вкусно запечь на мангале свиные ребрышки
Фото: СТС

Ингредиенты (на 20 порций): 

  • свиные ребра — 80 шт.;
  • пиво медное (красное) — 800 мл;
  • пиво темное — 1 л;
  • гранатовый сок — 800 мл;
  • растительное масло — 500 мл;
  • тыква круглая — 4 шт.;
  • хлопья красного острого перца – 80 г;
  • хлеб-каравай — 3 шт.;
  • соль;
  • перец.

Приготовление:

Сначала нам надо замариновать мясо. В большую кастрюлю наливаем медное пиво, гранатовый сок, добавляем растительное масло, солим.

Фото: СТС

Ставим полученный маринад на мангал. Шеф-повар СТС Александр Белькович считает, что мясо быстрее замаринуется в теплом маринаде.

Ребрышки в это время очищаем от пленки. Затем разрезаем по две штуки.

Фото: СТС

Далее отправляем мясо мариноваться на 20 минут.

Тыкву нарезаем на дольки, протыкаем ножом в нескольких местах и отправляем мариноваться в темном пиве на 15 минут.

Фото: СТС

Совет от шефа: нужно проткнуть каждую дольку тыквы в нескольких местах, чтобы в мякоть быстрее и лучше впитался маринад.

Фото: СТС

Далее берем две решетки для мангала. На первую укладываем тыкву, на вторую – ребрышки. Жарим 15-20 минут.

За 2 минуты до приготовления посыпаем ребрышки хлопьями красного острого перца.

Приятного аппетита!

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