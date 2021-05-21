Есть секрет: шеф-повар СТС рассказал, как вкусно запечь на мангале свиные ребрышки

Ингредиенты (на 20 порций):
- свиные ребра — 80 шт.;
- пиво медное (красное) — 800 мл;
- пиво темное — 1 л;
- гранатовый сок — 800 мл;
- растительное масло — 500 мл;
- тыква круглая — 4 шт.;
- хлопья красного острого перца – 80 г;
- хлеб-каравай — 3 шт.;
- соль;
- перец.
Приготовление:
Сначала нам надо замариновать мясо. В большую кастрюлю наливаем медное пиво, гранатовый сок, добавляем растительное масло, солим.
Ставим полученный маринад на мангал. Шеф-повар СТС Александр Белькович считает, что мясо быстрее замаринуется в теплом маринаде.
Ребрышки в это время очищаем от пленки. Затем разрезаем по две штуки.
Далее отправляем мясо мариноваться на 20 минут.
Тыкву нарезаем на дольки, протыкаем ножом в нескольких местах и отправляем мариноваться в темном пиве на 15 минут.
Совет от шефа: нужно проткнуть каждую дольку тыквы в нескольких местах, чтобы в мякоть быстрее и лучше впитался маринад.
Далее берем две решетки для мангала. На первую укладываем тыкву, на вторую – ребрышки. Жарим 15-20 минут.
За 2 минуты до приготовления посыпаем ребрышки хлопьями красного острого перца.