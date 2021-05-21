Есть секрет: шеф-повар СТС рассказал, как вкусно запечь на мангале свиные ребрышки

Есть простой способ, чтобы быстро замариновать мясо.

Ингредиенты (на 20 порций):

свиные ребра — 80 шт.;

пиво медное (красное) — 800 мл;

пиво темное — 1 л;

гранатовый сок — 800 мл;

растительное масло — 500 мл;

тыква круглая — 4 шт.;

хлопья красного острого перца – 80 г;

хлеб-каравай — 3 шт.;

соль;

перец.

Приготовление:

Сначала нам надо замариновать мясо. В большую кастрюлю наливаем медное пиво, гранатовый сок, добавляем растительное масло, солим.

Ставим полученный маринад на мангал. Шеф-повар СТС Александр Белькович считает, что мясо быстрее замаринуется в теплом маринаде.

Ребрышки в это время очищаем от пленки. Затем разрезаем по две штуки.

Далее отправляем мясо мариноваться на 20 минут.

Тыкву нарезаем на дольки, протыкаем ножом в нескольких местах и отправляем мариноваться в темном пиве на 15 минут.

Совет от шефа: нужно проткнуть каждую дольку тыквы в нескольких местах, чтобы в мякоть быстрее и лучше впитался маринад.

Далее берем две решетки для мангала. На первую укладываем тыкву, на вторую – ребрышки. Жарим 15-20 минут.

За 2 минуты до приготовления посыпаем ребрышки хлопьями красного острого перца.

Приятного аппетита!

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