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Королевский десерт: готовим кекс принца Альберта

Рецептом поделился шеф-повар Алексей Зимин.

Королевский десерт: готовим кекс принца Альберта
Кекс принца Альберта. Фото: канал НТВ.

Среди множества рецептов кекса есть особый под названием кекс принца Альберта (мужа британской королевы Виктории). Как его приготовить, рассказал шеф-повар в передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

150 г сахара;

200 г пшеничной муки;

5 яиц;

50 г изюма (но могут быть и сухофрукты);

щепотка мускатного ореха;

лимон и апельсин.

Для начала нужно растопить сливочное масло с сахаром. Вливаем получившуюся субстанцию в миску и добавляем по порядку щепотку мускатного ореха, яйца (на этом этапе взбиваем), цедру и сок лимона и апельсина, а потом муку. Хорошенько перемешиваем, добавляем изюм, а затем переливаем тесто в другую миску, выстланную заранее пищевой пленкой. После нужно еще накрыть тесто пленкой и сверху.

Шеф-повар не только разогрел духовку до 140 градусов, но расположил в ней емкость с водой, чтобы она испарялась. Получается, кекс должен запекаться на пару, хоть и окутан пленкой со всех сторон. В итоге он должен получиться упругим. Готовить около полутора часов, затем остудить и не забыть удалить пленку перед подачей на стол.

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