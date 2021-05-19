Королевский десерт: готовим кекс принца Альберта

Среди множества рецептов кекса есть особый под названием кекс принца Альберта (мужа британской королевы Виктории). Как его приготовить, рассказал шеф-повар в передаче «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.

Ингредиенты: 200 г сливочного масла; 150 г сахара; 200 г пшеничной муки; 5 яиц; 50 г изюма (но могут быть и сухофрукты); щепотка мускатного ореха; лимон и апельсин.

Для начала нужно растопить сливочное масло с сахаром. Вливаем получившуюся субстанцию в миску и добавляем по порядку щепотку мускатного ореха, яйца (на этом этапе взбиваем), цедру и сок лимона и апельсина, а потом муку. Хорошенько перемешиваем, добавляем изюм, а затем переливаем тесто в другую миску, выстланную заранее пищевой пленкой. После нужно еще накрыть тесто пленкой и сверху.

Шеф-повар не только разогрел духовку до 140 градусов, но расположил в ней емкость с водой, чтобы она испарялась. Получается, кекс должен запекаться на пару, хоть и окутан пленкой со всех сторон. В итоге он должен получиться упругим. Готовить около полутора часов, затем остудить и не забыть удалить пленку перед подачей на стол.

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