«Фантастический бутерброд»: готовим горячий сэндвич с печеными овощами

Когда устали от хлеба с колбасой, можно и поэкспериментировать.

В новом выпуске передачи «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на канале НТВ показали, как приготовить горячий сэндвич с печеными овощами. Ведущий отметил, что это просто «фантастический бутерброд»: хрустящий хлеб, нежный сыр и ароматные овощи. Клетчатка и микроэлементы из овощей явно лучше, чем какая-нибудь колбаса. Однако белый хлеб и жарка на плите все же уменьшают общую пользу блюда, поэтому лучше не есть такое каждый день.

Ингредиенты: два куска хлеб; 8 г сливочного масла; 15 мл оливкового масла; один болгарский перец; один баклажан; один цукини (или простой кабачок); один красный лук; 40 г сыра; по щепотке соли и перца; листья салата — для подачи.

Перец, цукини, баклажан и лук нарезаем тонкими кружочками, а сыр — ломтиками. Выкладываем овощи на противень, сбрызгиваем маслом, солим и перчим. Запекаем при 200 градусах 15 минут. Далее один кусочек хлеба намазываем сливочным маслом и кладем на разогретую сковородку маслом вниз. Выкладываем сверху сыр, готовые овощи и еще слой сыра. Намываем маслом еще один кусочек хлеба и накрываем им остальной бутерброд маслом вверх.

Данную композицию нужно обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Ведущий предложил разрезать ее пополам и выложить на тарелку с листьями свежего салата. Приятного аппетита!

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