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Салат из одуванчиков и другие вкусные блюда для любителей травы

Аппетитные блюда из богатых витаминами дикоросов.

Салат из одуванчиков и другие вкусные блюда для любителей травы
Блюда из травы. Фото: Shutterstock

Киш с крапивой и рыбой

Киш с крапивой и рыбой. Фото
Киш с крапивой и рыбой. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): Тесто: 240 г муки · 150 г сливочного масла · 1/2 ч. ложки соли · 1 яйцо · 1 ст. ложка ледяной воды. Начинка: 200 г крапивы · 2 ст. ложки сливочного масла · 200 г филе лосося (или другой рыбы) · соль-перец · 1 луковица · 2 зубчика чеснока. Заливка: 4 яйца · соль-перец · 200 мл жирных сливок · 2 ст. ложки тертого твердого сыра.

ГОТОВИМ:

  1. Делаем песочное тесто. Муку просеиваем, добавляем соль, нарезанное кубиками холодное масло и растираем пальцами до крошки. Добавляем яйцо, 1 ст. ложку ледяной воды, быстро замешиваем тесто, собираем его в ком, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 1 час.
  2. Тесто раскатываем на присыпанном мукой столе по диаметру формы с учетом бортиков.
  3. Форму застилаем пергаментом, укладываем тесто, накалываем вилкой. Сверху кладем еще лист пергамента и кладем груз (например, полкило фасоли). Выпекаем 15 минут при 180 °С.
  4. Убираем фасоль и выпекаем еще 5 минут до легкой румяности теста. Вынимаем, даем остыть.
  5. Рыбу режем небольшими ломтиками, лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок. Крапиву ошпариваем в дуршлаге.
  6. Рыбу солим, обваливаем в муке и обжариваем на сливочном масле. На той же сковороде жарим лук и чеснок. Добавляем крапиву и тушим 2 минуты. Даем слегка остыть и выкладываем в форму содержимое сковороды. Сверху выкладываем кусочки рыбы.
  7. Заливка: яйца взбиваем с солью и перцем, добавляем тертый сыр, сливки. Заливаем смесью начинку.
  8. Выпекаем 30 минут при 180 °С. Подаем, дав остыть.

Салат из одуванчиков

Салат из одуванчиков. Фото
Салат из одуванчиков. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 100 г молодых листьев одуванчика · 2 отварные картофелины · 2 отварных яйца · 70 г бекона · 30 г тертого сыра · немного вяленых томатов · соль-перец · 2 ст. ложки оливкового масла.

ГОТОВИМ:

  1. Листья одуванчиков промываем и замачиваем в соленой воде на 30 минут (20 г соли на 1 л воды). Затем откидываем на сито, промываем чистой водой и нарезаем.
  2. Бекон жарим, нарезаем.
  3. Яйца режем на четвертинки, картофель — кубиками, измельчаем вяленые помидоры.
  4. Смешиваем одуванчики, картофель, бекон, вяленые помидоры. Солим-перчим, заправляем маслом, еще раз перемешиваем.
  5. Украшаем дольками яиц, посыпаем тертым сыром.

НАДО (на 6 порций): Тесто: 240 г муки · 150 г сливочного масла · 1/2 ч. ложки соли · 1 яйцо · 1 ст. ложка ледяной воды. Начинка: 200 г крапивы · 2 ст. ложки сливочного масла · 200 г филе лосося (или другой рыбы) · соль-перец · 1 луковица · 2 зубчика чеснока. Заливка: 4 яйца · соль-перец · 200 мл жирных сливок · 2 ст. ложки тертого твердого сыра.

Суп-пюре из крапивы

Суп-пюре из крапивы. Фото
Суп-пюре из крапивы. Фото: Shutterstock

Нужна молодая крапива или 2-3 верхних листа со взрослых растений.

НАДО (на 3 порции): 700 мл куриного бульона · 150 г крапивы · 2 ст. ложки растительного масла · небольшой пучок укропа · 350 г картофеля · 2 луковицы · 2 ст. ложки сливочного масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

  1. Картофель чистим, режем кубиками, заливаем бульоном, доводим до кипения и варим 15 минут.
  2. Лук мелко режем и жарим до золотистости на смеси растительного и сливочного масла.
  3. Крапиву моем, стряхиваем воду и добавляем в кастрюлю с картофелем, варим 3 минуты.
  4. Добавляем лук, пробиваем блендером, солим-перчим, доводим до кипения. Готово!
  5. Подаем, посыпав укропом. Можно добавить в каждую тарелку ложку сметаны или кусочек сыра с плесенью.

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