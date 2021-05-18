Чесночный аромат: шеф-повар СТС рассказал, как необычно запечь картошку

Ингредиенты:
- картофель крупный — 4 шт. (52 р.);
- чеснок молодой — 4 головки (17 р.);
- креветки в/м очищенные — 160 г. (192 р.);
- яйца — 2 шт. (12 р.);
- винный уксус — 1 ч. ложку (2 р.);
- оливковое масло — 55 мл (29 р.);
- подсолнечное масло — 20 мл (2 р.);
- петрушка — 3 веточки (3 р.);
- соль;
- перец.
Итого: 4 порции = 309 р., 1 порция = 77 р.
Приготовление:
Каждую картофелину хорошо моем, солим, перчим, обмазываем подсолнечным маслом, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
Рядом с картофелем выкладываем целые головки чеснока и держим их в духовке 20 минут.
Чеснок вынимаем из духовки, остужаем и выдавливаем.
Разбиваем два яйца. Отделяем белок от желтка. И белок отправляем к чесноку. Тщательно взбиваем.
Далее добавляем к чесночному пюре 40 мл оливкового масла, 1 ч. ложку винного уксуса, 30 мл воды, солим и перемешиваем.
Совет от шефа: «Если соус получился слишком густой, надо добавить еще оливкового масла».
На разогретую сковороду наливаем 15 мл оливкового масла и обжариваем креветки в течение 30 секунд.
Картофель вытаскиваем из фольги и делаем надрезы в центре крест-накрест.
Сервировка:
В надрезы каждого картофеля и сверху наливаем соус, перекладываем креветки и посыпаем мелко нарубленной петрушкой.
Приятного аппетита!