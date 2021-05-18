Чесночный аромат: шеф-повар СТС рассказал, как необычно запечь картошку

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 309 рублей.

Ингредиенты:

картофель крупный — 4 шт. (52 р.);

чеснок молодой — 4 головки (17 р.);

креветки в/м очищенные — 160 г. (192 р.);

яйца — 2 шт. (12 р.);

винный уксус — 1 ч. ложку (2 р.);

оливковое масло — 55 мл (29 р.);

подсолнечное масло — 20 мл (2 р.);

петрушка — 3 веточки (3 р.);

соль;

перец.

Итого: 4 порции = 309 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

Каждую картофелину хорошо моем, солим, перчим, обмазываем подсолнечным маслом, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Рядом с картофелем выкладываем целые головки чеснока и держим их в духовке 20 минут.

Чеснок вынимаем из духовки, остужаем и выдавливаем.

Разбиваем два яйца. Отделяем белок от желтка. И белок отправляем к чесноку. Тщательно взбиваем.

Далее добавляем к чесночному пюре 40 мл оливкового масла, 1 ч. ложку винного уксуса, 30 мл воды, солим и перемешиваем.

Совет от шефа: «Если соус получился слишком густой, надо добавить еще оливкового масла».

На разогретую сковороду наливаем 15 мл оливкового масла и обжариваем креветки в течение 30 секунд.

Картофель вытаскиваем из фольги и делаем надрезы в центре крест-накрест.

Сервировка:

В надрезы каждого картофеля и сверху наливаем соус, перекладываем креветки и посыпаем мелко нарубленной петрушкой.

Приятного аппетита!

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