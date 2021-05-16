С зеркальной глазурью: Савичева рассказала, как испечь муссовый торт

Певица Юлия Савичева любит печь торты. Рецептами своих десертов она делится с подписчиками в Instagram. На этот раз артистка решила порадовать родных муссовым тортом в зеркальной шоколадной глазури.

«Торт покрыт шоколадной зеркальной глазурью, внутри тонкая прослойка шоколадного бисквита, прослойка вишневого крема, шоколадного и ванильного муссов, также свежие ягоды вишни. Украшала сушеной вишней и шоколадными конфетами с вишневым наполнителем», — написала Савичева.

Ингредиенты для шоколадного бисквита: яйцо, 33 г сахара, 15 г какао, 10 г муки, 1/4 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли.

Ингредиенты для крема и мусса: 50 г сахара, 2 желтка, 75 г вишневого пюре, 120 г сливочного масла. Шоколадный мусс: 2 желтка, 100 г темного шоколада, 140 мл сливок 33-35 процентов, 8 г желатина, 50 г сахарной пудры. Ванильный мусс: 100 г белого шоколада, 150 мл молока, 8 г желатина, 300 мл сливок 33-35 процентов, 4 ч.л. сахара, свежие ягоды вишни под шоколадный мусс. Шоколадная зеркальная глазурь: 200 г сахара, 65 г воды, 65 г какао, 130 г сливок, 12 г желатина.

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