«Завтрак, как в детстве»: Дарья Повереннова поделилась рецептом творожной запеканки

В одной из последних публикаций личного профиля артистки Дарьи Поверенной появилась новая видеозапись, в которой знаменитость готовит творожную запеканку.

Актриса отметила, что давно не делилась рецептами завтраков. Ранее Повереннова признавалась, что обожает мясные блюда. Именно поэтому Дарья часто показывает поклонникам, как лучше потушить или испечь красное и белое мясо.

Однако актриса не прочь продемонстрировать кулинарные навыки с молочными продуктами. Для творожной запеканки от Дарьи Поверенной необходимо взять 220 граммов творога, 60 граммов манной крупы, 40 граммов сметаны, 20 граммов сахара и изюма, два яйца.

«Завтрак, как в детстве. Давненько мы с вами не готовили завтраки! Особенно, как в детстве. И вдобавок: вы можете приготовить этот завтрак и накануне!» — отметила Дарья.

Актриса добавила яйца в творог и тщательно перемещала, а затем насыпала туда манную крупу и сахар. В творожную массу Дарья положила оставшиеся ингредиенты: изюм и сметану. Получившуюся консистенцию Повереннова налила в форму для выпекания. Предварительно она смазала стеклянную посуду маслом. Творожную массу актриса выпекала около 40 минут при 180 градусах.

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