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«Улетает на раз-два»: Слуцкая поделилась рецептом салата с курицей

Способ приготовления фигуристка оставила в своем Instagram.

«Улетает на раз-два»: Слуцкая поделилась рецептом салата с курицей
Ирина Слуцкая. Фото: instagram.com/slutskayaofficial

Каждую пятницу Ирина Слуцкая предлагает своим подписчикам в Instagram узнать новый способ приготовления того или иного блюда. На этот раз фигуристка решила приготовить салат «Цезарь».

«Цезарь с курицей или с креветками? Мы за курицу! Поэтому ловите рецепт салата цезарь с куриной грудкой. В моей семье он улетает на раз-два», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: листья салата, куриная грудка, сыр пармезан, яйца, помидоры черри, соус для салата.

Способ приготовления: листья салата порвать руками. Перемешать с соусом. Отдельно обжарить курочку и выложить ее на листья салата. Добавить тонко нарезанный пармезан, отварное яйцо и помидоры черри.

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