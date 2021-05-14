«К чаю»: Наталия Антонова поделилась рецептом простого в приготовлении пирога

Актриса Наталия Антонова часто балует своих фанатов в Instagram новыми рецептами. Готовит она сама, причем, самые разные блюда. На этот раз звезда решила побаловать себя сладким десертом.

«В пятницу к чаю мне захотелось испечь пирог «Розочка», — написала Антонова.

Ингредиенты: для теста: яйца — 2 шт., сахар — 120 г, соль — щепотка, ванилин — 1 пакетик (1,5 г), сливочное масло — 1 ст.л. (20 г), молоко — 120 мл, разрыхлитель — 2 ч.л. (8 г), мука — 250 г. Крем: яйцо — 1 шт., сахар — 1 ст.л., крахмал — 1 ст.л., молоко — 250 мл.

Способ приготовления: в сотейнике взбить яйцо, всыпать 1 ст.л. сахара, затем 1 ст.л. крахмала развести молоком. К яйцу и сахару вылить оставшееся молоко и разведенный крахмал. Тщательно перемешать венчиком до однородного состояния, включить плиту и постоянно помешивать. Варить крем до загустения. После того, как масса закипела, проварить ее 2–3 минуты. Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой дать полностью остыть.

Для приготовления теста. Взбить 2 яйца, всыпать 120 г сахара, пакетик ванилина (1,5 г) и щепотку соли. Взбивать миксером 2–3 минуты до пышности и посветления массы. Далее в тесто добавить 1 ст.л. мягкого сливочного масла и влить 120 мл молока. На самой слабой мощности миксера соединить компоненты вместе. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

В просеянную муку добавить 2 ч.л. разрыхлителя и перемешать. Всыпаем сухие ингредиенты в жидкие и миксером замесить тесто. Отправить пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

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