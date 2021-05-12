«Невероятно вкусно»: Ивлев раскрыл секрет сочных домашних колбасок с сыром из курицы

Шеф-повар использует не готовое филе, а делает его из бедрышек.

Чтобы блюдо получилось по-настоящему сочным и вкусным, нужно с ним немного повозиться. Константин Ивлев, делая свои ароматные куриные колбаски, брал не магазинное филе, а рубил мясо с бедрышек. Сыр добавит блюду тягучую изюминку.

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«Чувствуете этот аромат жаренных на гриле домашних колбасок? С курицей и сыром? Да-да, вы просили – я сделал! Запоминайте рецепт невероятно вкусного блюда!» — презентовал свой рецепт телеповар на авторском YouTube-шоу Ivlev chef.

Ингредиенты: 1 м свиной или говяжьей кишки, 300 г куриных бедер (без костей), 2 яйца, 100 г вяленых томатов, 100 г сыра «Российский», копченая паприка, кумин, небольшой кусочек сливочного масла, соль и перец по вкусу. Масло для смазки: 200 мл оливкового масла, 1 ч. л. сухого орегано, 5 зубчиков чеснока.

Купленную в магазине кишку в соли, замочить в холодной воде. В это время нарезать куриное мясо на кусочки и прокрутить через мясорубку. Посолить, добавить яйцо, немного сливочного масла, половинку чайной ложки чеснока, столько же копченой паприки, немного кумина, оливкового масла. Нарубить вяленые томаты мелким кубиком. Нарезать сыр небольшим кубиком. Все смешать.

Фарш переложить в крупный кондитерский мешок. На кишке с одной стороны завязать узелок, натянуть ее на палец, чтобы растянуть и проверить нет ли дырочек. Насадить кишку на кончик кондитерского мешка, наполнить фаршем. Если кишка оборвется, просто сделать на этом месте узелок и начать заново. Длинную колбасу прокрутить в нескольких местах, формируя несколько колбасок. Там, где сделали прокрутки — завязать узелки бечевкой. Чтобы колбаски не взрывались на огне, в нескольких местах нужно сделать проколы зубочисткой.

Обжарить примерно по пять минут на каждой стороне на гриле. Готово!

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