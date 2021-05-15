Интересные рецепты десертов из клубники

Ягода пошла! Пока привозная, но и своя уже на подходе.

Клубничный тарт c заварным кремом

НАДО (на 8 порций): Тесто (на форму 24 — 26 см): 200 г муки · 115 холодного сливочного масла · 1/ 4 ч. ложки соли · щепотка сахара · 2 ст. ложки ледяной воды. Крем: 3 желтка крупных яиц · 60 г сахара · 40 г муки · 250 г молока · 50 г сливочного масла · 1 ч. ложка ванильной эссенции · 40 г белого шоколада. Верх: 400 г клубники · пакетик прозрачного желе для тортов (по желанию) · несколько листиков мяты для украшения.

ГОТОВИМ:

Тесто: 1. В блендер кладем муку, соль, сахар и нарезанное кубиками холодное масло. Быстро пробиваем до получения жирной крошки. Или: быстро натираем холодное масло, смешиваем с мукой, солью и сахаром и перетираем в крошку пальцами.

Вливаем ледяную воду и быстро замешиваем тесто. Масло не должно таять! Формируем шар и убираем в холодильник на 40 минут.

Крем: 4. Отделяем желтки и взбиваем их с сахаром добела. Добавляем муку, взбиваем.

Молоко доводим до кипения и вливаем в яичную смесь тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Переливаем смесь в сотейник и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем, пока смесь не загустеет. Снимаем с огня, по кубику добавляем масло и размешиваем. Добавляем ванильную эссенцию, мелко поломанный шоколад и размешиваем до растворения. Накрываем сотейник пленкой и убираем в холодильник. Охлажденное тесто раскатываем в пласт 4 — 5 мм, переносим в форму и распределяем, формируя бортики. Кладем лист фольги или пергамента, насыпаем фасоли в качестве груза и запекаем 10 минут при 180 °С. Вынимаем, убираем груз, накалываем тесто вилкой и запекаем еще 10 минут. Вынимаем и остужаем. Чистую сухую клубнику нарезаем на четвертинки. В остывшую основу выкладываем крем, распределяем. Сверху кладем клубнику и заливаем прозрачным желе (необязательно). Даем постоять в холодильнике 2 часа, украшаем мятой и подаем.

Салат с клубникой, рукколой и курицей

НАДО (на 4 порции): 400 г отборной клубники · 500 г куриного филе · соль-перец по вкусу · средний пучок рукколы · горсть кедровых орешков (по желанию) · 2 ст. ложки бальзамического уксуса.

ГОТОВИМ:

Куриное филе слегка отбиваем, солим-перчим, жарим на среднем огне по 7 минут с каждой стороны (или готовим любым другим способом — например, в электрогриле), даем остыть, режем на небольшие кусочки. С ягод удаляем чашелистики, режем на четвертинки. Рукколу моем, сушим бумажным полотенцем. На блюдо выкладываем рукколу, сверху — кусочки филе и клубнику. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом, перчим, присаливаем, посыпаем орешками и подаем.

Смузи к завтраку с овсяными хлопьями

НАДО (на 2 порции): 300 мл яблочного сока · 1 банан · 250 г клубники · 2 ст. ложки овсяных хлопьев · 1 ст. ложка меда · пара листиков мяты для украшения.

ГОТОВИМ:

Ингредиенты положить в чашу блендера и пробить до однородной консистенции. Разлить по бокалам и подавать с трубочкой, украсив листиками мяты. Ягоды можно использовать и в замороженном виде — тогда получится летний охлаждающий смузи.

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