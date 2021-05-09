«Простой рецепт, но вкусно»: Слуцкая рассказала, как приготовить голень индейки

Раз в неделю Ирина Слуцкая делится со своими фанатами личными рецептами. Она рассказывает, как приготовить блюда, которые делает сама или же ее старший сын Артем. На этот раз фигуристка рассказала, как мальчик приготовил голень индейки.

«Когда-нибудь Артем откроет свой ресторан. А пока что кулинарит на нашей кухне и балует всю семью. Сегодня, например, он приготовил шикарную голень индейки. Такой простой рецепт, но так вкусно!», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: 2 литра воды, 2,5 ст.л. соли, 1,5 ст.л. сахара, оливковое масло, форма для запекания, много зубочисток, голень индейки.



Способ приготовления: в глубокую кастрюлю (или миску) выливаем воду. Добавляем соль, сахар и перемешиваем до полного растворения. В голень втыкаем зубочистки, чтобы в итоге получился «ежик». Опускаем в воду с солью и сахаром. Оставляем на полтора часа. Вынимаем индейку и вытаскиваем зубочистки. Обильно смазываем голень оливковым маслом, кладем на противень и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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