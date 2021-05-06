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«Намазать на хлеб»: Антонова поделилась рецептом домашнего мягкого сыра

Способ приготовления актриса опубликовала в Instagram.

«Намазать на хлеб»: Антонова поделилась рецептом домашнего мягкого сыра
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Актриса Наталия Антонова активно ведет свой Instagram, где публикует самые разные рецепты. На этот раз она решила рассказать подписчикам, как приготовить мягкий домашний сыр.

«Всего один ингредиент плюс специи по вкусу. Рецепт мягкого сыра, который можно намазать на хлеб, утром с чашечкой кофе», — написала Антонова.

Ингредиенты: пакет кефира 3,2 % жирности и специи по вкусу.

Способ приготовления: Кефир оставить в морозильнике на ночь. Утром дуршлаг поставить в миску, постелить марлю и убрать в холодильник размораживать, затем подвесить стекать, скрутив марлю в мешочек. Как только вся вода стечет, мягкий сыр готов. Добавить специи (укроп, соль, красный перец) по вкусу.

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