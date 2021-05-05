«По-совдеповски»: Ивлев раскрыл секрет сочного и простого шашлыка с солью, луком и перцем

«По-совдеповски», — так назвал свой способ приготовления шашлыка из свинины Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev chef. В нем нет никаких лишних ингредиентов, а секрет вкуса и сочности заключается в правильной рецептуре и возможности мясу настояться.

больше по теме Мало муки: Ивлев раскрыл секрет вкусного морковного пирога с консервированными ананасами Телеповар сам обожает этот десерт и готовит его для своих близких.

Ингредиенты: 2 кг свиной шеи, 1 кг репчатого лука, 300 мл газированной воды, 1 лимон, 80 мл растительного масла, соль, перец по вкусу.

Свинину нарезать на куски, обильно посолить, поперчить, влить масло, выжать лимонный сок, добавить газированную воду. Небольшие луковицы нарезать кольцами толщиной в полсантиметра, можно в сантиметр, бросить в мясо. Все вымешать руками. Дать настояться 10 минут и насадить на шампуры в последовательности: кусочек мяса, плюс кольцо лука. Сильно спрессовывать ингредиенты не нужно. У Ивлева получилось 6 шашлыков.

Далее пожарить на углях. Переворачивать шашлык нужно в тот момент, когда он хорошо припечется с одной стороны, потом с другой. Затем переворачивать часто. Когда увидите белый сок, скорее всего, мясо пожарилось, нужно проверить. Свинина должна быть полностью готовой, ее нельзя есть полусырой.

После приготовления, Константин оставляет шашлык минут на пять в теплом месте. «Соки разойдутся, кровь до конца свернется. И все! Достаем соусочки и едим!» — сказал шеф.

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